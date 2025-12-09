싱가포르 'Innovate 360'대표, 대전 바이오기업 투자협력 논의

최성아 대전시 정무경제과학부시장과 존 쳉(John Cheng)대표 면담

왼쪽부터 존 쳉 Innovate 360 대표,최성아 대전시 정무경제과학부시장(사진=대전시 제공)

싱가포르의 대표적인 식품·바이오 스타트업 인큐베이팅 기업 'Innovate 360'대표 존 쳉(John Cheng)이 9일 대전시청에서 최성아 대전시 정무경제과학부시장과 면담을 갖고 대전 바이오기업의 글로벌 투자 협력·협업방안 등을 논의했다.

이번 방문은 지난 11월 최 부시장의 싱가포르 국외 출장 시 'Innovate 360'싱가포르 본사에서의 면담 이후 성사된 후속 교류다.

최성아 부시장은 과학도시 대전의 핵심 분야인 바이오산업의 강점과 성장 잠재력을 강조하며, "Innovate 360의 글로벌 역량을 통해 지역 바이오기업이 동반 성장할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





