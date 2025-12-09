'친명' 유동철, 최고위원 출마…정청래 겨냥 "편 가르기할 시간 없어"

유동철 "당내 권력 감시·견제 최고위원 필요"

유동철 더불어민주당 부산 수영구 지역위원장이 9일 공식 출마 선언을 하며 "지금 민주당에는 당내의 비민주적 제도를 개선하고 당내 권력을 감시, 견제할 수 있는 최고위원이 필요하다"며 정청래 민주당 대표를 직격했다.

이재명 대통령의 당대표 시절 영입 인재이자 친명(친 이재명)계 인사로 분류되는 유 위원장이 최고위원 보궐선거 출마 선언부터 정 대표에게 견제구를 날리면서 '명청대전'의 신호탄을 쏘아 올린 것으로 해석된다.

유 위원장은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "민주당의 시대적 과제와 소명은 '빛의 혁명' 완수와 이재명 국민주권정부의 성공이다. 쓸데없는 논란을 만들고 의미 없는 편 가르기에 허비할 시간이 없다"며 이같이 말했다.

정 대표가 강하게 밀어붙였으나 중앙위원회에서 부결된 1인 1표제에 대해서도 "절차 부실, 준비 실패, 소통 부재의 결과"라며 "공론의 장을 열고 숙의를 통해 정면돌파 해야 한다"고 역설했다.

유동철 더불어민주당 부산 수영구 지역위원장이 9일 국회 소통관에서 최고위원 보궐선거 출마 선언을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이어 "권리당원, 대의원, 지역, 지도부가 모두 참여하는 진짜 숙의를 통해 1인 1표제를 완성해야 한다"며 "당원들을 직접 만나며, 걱정과 불안의 목소리를 듣고 함께 대안을 마련하겠다"고 약속했다.

자신의 부산시당위원장 컷오프를 거론하며 투명한 공천관리를 강조하기도 했다. 유 위원장은 지난 10월27일 부산시당위원장 후보 4명 중 컷오프(공천 배제)된 2명 중 1명이다.

그는 "지방선거 승리를 위해 공정하고 투명한 공천관리가 필요하다. 하지만 이미 당원들은 의심하고 우려하고 있다"며 "당대표의 약속에도 불구하고 억울한 컷오프는 이미 현실이 됐다"고 지적했다.

유 위원장은 또 "조직강화특위는 당헌·당규의 미비를 이용해 제어할 수 없는 권한을 휘두르고 있다"며 "민주당에 무소불위의 권력은 존재할 수 없다. 공론의 장에서 문제를 제기하고 당헌·당규의 미비점은 보완하겠다"고 목소리를 높였다.

유 위원장은 회견 이후 기자가 정청래 지도부의 아쉬운 점을 묻자 "당원들과 넓게 깊게 상의하는 과정이 좀 짧고, 일을 개혁적이고 의욕적으로 밀고 가는 경향들이 좀 있어서 조금 더 찬찬하게 민주당 당원들과 논의하고 숙의하는 시간을 가졌으면 한다"고 말했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>