본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

고령군, 경북 심뇌혈관·금연사업 평가 ‘우수기관’… 금연사업 3년 연속 수상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.09 12:19

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

레드서클존 운영·민관 협력 금연서포터즈 등 실적 인정

고령군이 경상북도가 주관한 '2025년 심뇌혈관질환 예방관리사업·금연사업 합동 성과대회'에서 두 부문 모두 '우수 기관상'을 수상했다고 9일 전했다. 금연지원서비스사업은 3년 연속 우수기관에 이름을 올리며 사업 운영의 안정성과 효과성을 다시 한번 입증했다.


이 평가는 경북도 내 24개 보건소를 대상으로 정량·정성 지표를 종합 심사해 우수 시·군을 선정하는 방식으로 진행됐다. 우수사례 공유를 통해 지역 보건사업의 질을 높이기 위한 취지도 담겼다.

고령군은 심뇌혈관질환 예방사업에서 주민 대상 고혈압·당뇨 관리, 뇌졸중·심근경색 조기증상 교육을 적극 추진했다. 또 혈압·혈당·콜레스테롤 측정과 상담을 제공하는 '레드서클존'을 활성화해 만성질환 조기발견 체계를 구축한 점이 높은 평가를 받았다.


금연사업에서는 지역 유치원·어린이집·초·중·고등학교 28개소 1,317명을 대상으로 흡연예방교육을 실시하고, 고령군 자율방범대와 연계한 민관협력 금연서포터즈 운영이 우수 사례로 선정됐다.


고령군보건소장은 "2026년에도 심뇌혈관질환 예방관리와 금연지원서비스사업을 더욱 강화해 군민 건강증진에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

고령군보건소가 경북 심뇌혈관·금연사업 평가서 ‘우수기관’을 차지하고 기념촬영하고 있다.

고령군보건소가 경북 심뇌혈관·금연사업 평가서 ‘우수기관’을 차지하고 기념촬영하고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응

한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료

새로운 이슈 보기