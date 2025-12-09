본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

최우수 콩 생산단지 '서순창농협' 선정…"정부 수매 의존도 낮아"

세종=주상돈기자

입력2025.12.09 14:30

시계아이콘00분 51초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제5회 국산콩 우수 생산단지 시상식

서순창농협이 올해의 최우수 콩 생산단지로 선정됐다. 지역 내 납품 비중이 크고, 정부 수매 의존도가 낮은 점이 우수하게 평가됐다.


농림축산식품부는 9일 전주에 위치한 농업과학도서관에서 열린 '제5회 국산콩 우수 생산단지 시상식'에서 올해의 최우수 콩 생산단지로 서순창농협을 선정했다고 밝혔다.

최우수 콩 생산단지 '서순창농협' 선정…"정부 수매 의존도 낮아"
AD
원본보기 아이콘

농식품부는 2021년부터 콩 수확기(11월께)에 맞춰 국산콩 우수 생산단지 선발대회를 매년 개최해 공동영농을 통해 생산성을 높인 생산단지를 시상해 왔다. 올해는 생산량만이 아니라 계약재배 등 판로 확대에 힘쓴 생산단지에 높은 점수를 줘 평가했다. 전국의 논콩 전문생산단지 중 10개 생산단지가 참여해 5개 단지가 선정됐다.


대상(농식품부장관상)으로 선정된 서순창농협(전북 순창)은 지난해 말에 생산된 콩 800t 중 728t을 올해 지역 내 장류 가공업체 등에 납품했고, 정부 수매(34t) 의존도가 낮은 점이 우수하게 평가됐다. 올해도 생산성이 높고, 장류 가공업체와의 계약재배(약 400t) 및 두부 가공업체로의 판로 개척 노력 등이 인정됐다.


우수상(농촌진흥청장상)을 수상한 하이영농조합법인(전북 부안)은 파종기에 GPS(위치확인시스템) 기반 자율주행장치를 도입하는 등 정밀 농업을 통해 생산성을 높였다. 장려상(농촌진흥청장상)을 받은 천운농협(전남 화순)은 생산단지 참여 농가의 공동영농기계 사용 수익을 농가에 환원해 농자재 할인 등을 지원했다.

또 함창농협(경북 상주)은 참여 생산단지 중 가장 월등한 생산성을 보여 다수확상을, 씨앗농업회사법인(충남 아산)은 벼농사 위주인 지역에서 청년농 주도로 공동영농을 조직화한 점이 우수해 신규단지상을 받았다.


김경은 농식품부 전략작물육성팀장은 "올해 잦은 강우로 인해 논콩 재배에 큰 어려움이 있었음에도 생산성을 높인 농업인 여러분의 노고에 깊은 감사를 드린다"며 "이제는 고품질 콩 생산과 판로 개척을 함께 고민해야 하며, 정부는 사례집 발간, 컨설팅 활용 등을 통한 우수 생산단지 확산과 더불어 국산콩 소비 확대를 위한 수요처 발굴 및 홍보에 힘쓰겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김어준 "조진웅, 친문 활동에 작업 당해…장발장 탄생 못하나"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝

홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"

비오는 새벽 천천히 달리던 운전자…코앞서 쓰러진 행인 치어 사망, 법원 판단은?

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

이창용 "잠재성장률, 2040년 0%대 추락 우려…생산성 높은 부분에 자원 재배분해야"

새로운 이슈 보기