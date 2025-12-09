[특징주]英기업 테라뷰, 코스닥 상장 첫날 90%대 강세

영국 기업 최초로 코스닥에 상장한 테라뷰 테라뷰 950250 | 코스닥 증권정보 현재가 14,490 전일대비 6,490 등락률 +81.13% 거래량 28,803,389 전일가 2025.12.09 10:21 기준 전 종목 시세 보기 close 가 상장 첫날 90% 넘는 오름세를 보이고 있다.

한국거래소 코스닥시장본부는 9일 오전9시 서울사옥 홍보관에서 테라헤르츠 전자기파 발생 및 응용 검사장비를 제조 판매하는 테라뷰홀딩스의 코스닥시장 상장기념식을 개최했다 AD 원본보기 아이콘

9일 오전 9시16분 현재 테라뷰는 공모가(8000원) 대비 7280원(91%) 오른 1만5280원에 거래되고 있다.

테라뷰는 지난달 13~19일 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 646대 1의 경쟁률을 기록해 공모가가 희망 범위(7000~8000원) 상단인 8000원으로 확정됐다. 뒤이어 지난달 21~24일 진행된 일반 청약에서는 42.75대 1의 경쟁률을 기록했다. 청약 증거금으로는 약 2137억원이 모였다.

테라뷰는 첨단산업의 초정밀 검사에 쓰이는 테라헤르츠 기술과 솔루션을 보유한 회사다. 영국 케임브리지에 본사를 두고 있다. 테라헤르츠는 1조Hz의 주파수를 가지는 전자기파다. 인체에 무해하고 물질의 고유 특성을 반영하는 파장 영역으로, 두께·밀도·전도도 등 다양한 매개변수를 동시에 분석할 수 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>