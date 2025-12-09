본문 바로가기
"K뷰티 이어 K헤어케어"…미쟝센, 아마존서 헤어 스타일링 오일 1위

이민지기자

입력2025.12.09 09:01

2025 미국 아마존 블랙프라이데이서 1위
탁월한 제품력으로 K헤어케어 인기 증명

아모레퍼시픽의 미쟝센 '퍼펙트세럼'이 11월 20일부터 12월 1일까지 진행된 2025 미국 아마존 블랙프라이데이에서 헤어 스타일링 오일 부문 1위를 차지했다고 9일 밝혔다.

미쟝센 뉴욕 옥외광고 이미지. 아모레퍼시픽 제공.

미쟝센 뉴욕 옥외광고 이미지. 아모레퍼시픽 제공.

최근 K팝 아이돌의 맑고 투명한 '글라스 스킨'에 대한 관심이 찰랑이고 윤기 나는 '글라스 헤어'로 확산하면서 K헤어 제품 판매가 급증하고 있다. 블랙프라이데이 행사 기간 동안 미쟝센 매출은 전년 대비 65% 성장했다. 특히 퍼펙트세럼은 부스스하고 손상된 머릿결이 즉각적으로 개선되는 효과와 탁월한 제품력으로 글로벌 고객들의 사랑을 받았다.


미쟝센은 지난달 글로벌 브랜드 인지 확대를 위해 챌린지 콘텐츠(#샤인유어신·#SHINEYOURSCENE)'도 선보였다. 틱톡 플랫폼을 중심으로 제품의 핵심 효과인 반짝이고 매끄러운 머릿결을 춤으로 표현하는 캠페인을 진행해 퍼펙트세럼을 알렸다. 틱톡 내 주요 광고 기능을 전방위로 활용한 결과 약 1만건 이상의 해시태그 생성과 유의미한 브랜드 유입률을 확보하며 미국 틱톡 유저들의 헤어케어에 대한 높은 관심을 확인했다.

아마존 블랙프라이데이 시즌과 맞물려 뉴욕 브로드웨이와 LA K타운에서는 대형 디지털 사이니지를 통해 캠페인 영상을 송출했다. 미쟝센의 모델 에스파 멤버들이 윤기 나는 머릿결을 흩날리는 영상 등이 주목을 받았다.


미쟝센 브랜드 관계자는 "이번 블랙프라이데이 성과를 통해 K뷰티를 넘어 K헤어케어의 높은 성장 가능성을 확인했다"며, "국내는 물론 글로벌 성장 가속화에 박차를 가할 예정"이라고 전했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
