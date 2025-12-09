“집부터 해결하자”… 전국 최초 ‘주거특화형 청년지원센터’ 울산서 개소

한국토지주택공사 울산권 주거복지지사 내 청년 친화 공간 조성



청년 주거상담·교육, 주거 관련 정보 총망라 제공

울산이 주거 문제에 특화한 청년지원센터를 국내 최초로 띄우며, 청년 정책의 중심을 '방 한 칸의 안도'로 옮겼다.

전국 최초로 청년들의 주거 서비스 품질 향상과 지역 정주 여건 개선을 위한 '주거특화형 청년지원센터'가 울산 남구에 마련된다.

울산시는 9일 오후 3시 한국토지주택공사 울산권 주거복지지사 1층에서 '주거특화형 청년지원센터'의 개소식을 개최한다.

개소식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 국무조정실 유경호 청년정책협력과장, 오주헌 한국토지주택공사 공공주택본부장, 최희숙 한국토지주택공사 부산울산지역본부장과 울산청년 등 50여명이 참석한다.

행사는 내빈 환담과 인사말, 현판제막, 시설 라운딩 순으로 진행된다. 참석자들은 청년의 주거 안정과 삶의 질 향상에 기여할 '주거특화형 청년지원센터'의 첫걸음을 함께 할 예정이다.

이번에 문을 여는 '주거특화형 청년지원센터'는 전국 최초 주거특화형 청년지원센터 모델로, 울산시와 한국토지주택공사(LH), 청년재단이 협력해 조성한 민관협력형 공간이다.

울산 달동에 위치한 울산권 주거복지지사 내 유휴공간(43㎡)을 활용해 소통·휴게공간, 상담실, 공유주방, 소규모 원격근무(미니워케이션) 공간 등이 조성됐다.

청년 주거 복지·상담, 교류 프로그램을 함께 운영해 청년들이 안정적으로 머물며 소통할 수 있는 '주거＋공동체 거점(커뮤니티 허브)' 역할을 수행할 예정이다.

센터는 청년의 주거복지 상담, 임대주택 연계, 금융·행정 지원을 통합(원스톱) 제공하며, 찾아가는 주거상담 등 주거 관련 다양한 교육 프로그램도 진행한다.

특히 청년들이 서로 소통할 수 있도록 공유주방과 휴가지 원격 근무(워케이션) 공간을 마련해 교류 활성화에도 중점을 둔다.

김두겸 시장은 "오늘 개소한 주거특화형 청년지원센터는 전국 1호점으로 우리 시와 LH, 청년재단이 함께 만든 민관협력의 모범 사례이자 울산 청년정책의 하나로 그 의미가 특별하다"라며 "단순한 주거 안내 공간을 넘어, 청년들이 안심하고 머물며 서로 소통하고 성장할 수 있는 열린 플랫폼으로서 울산 청년의 주거 안정과 지역 정착에 든든한 기반이 될 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



