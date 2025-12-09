[AWS리인벤트]메가존클라우드 "美 확장 본격화…내년 매출 10배 목표"

AWS 파트너십 기반 미국 사업 확장

"美 클라우드 시장, 연평균 16.5% 성장"

"클라우드·AI 네이티브, 양자컴퓨팅 등 기술 갖춰"

염동훈 대표 "AWS 네트워크 활용…美 시장서 성장 이룰 것"

메가존클라우드가 미국 시장 사업 확장을 본격화한다. 아마존웹서비스(AWS)와의 파트너십을 토대로 미국 사업을 확장하는 동시에 생성형 인공지능(AI)과 양자컴퓨팅 등 차세대 기술 분야까지 확장한다는 계획이다.

메가존클라우드는 아마존웹서비스(AWS)의 연례 행사인 '리인벤트(re:Invent) 2025' 기간 미국 라스베이거스에서 미디어 브리핑을 열고 이 같은 내년도 미국 시장 사업계획과 전략을 공개했다. 간담회에는 염동훈 메가존클라우드 대표와 존 프로비던스 미국법인 최고매출책임자(CRO), 스콧 웨버 미국 최고기술책임자(CTO)가 참석했다.

메가존클라우드는 2018년 모회사 메가존에서 물적분할을 통해 설립된 클라우드 관리 서비스 제공자(MSP) 기업이다. MSP는 기업의 클라우드 전략을 컨설팅하는 기업으로, 아마존웹서비스(AWS)와 마이크로소프트(MS), 네이버클라우드 등 클라우드 플랫폼을 추천한 뒤 기업 맞춤형으로 구축해준다. 지난 1월 메가존클라우드 대표로 선임된 염 대표는 AWS코리아 대표 출신으로, 미국 AWS 본사에서 글로벌파트너 조직을 총괄했다.

스콧 웨버 CTO는 "메가존클라우드는 내년 미국 내 정규직 인력을 증원하고 이를 기반으로 매출은 10배 이상 성장시킬 계획"이라고 밝혔다. 지난해 기준 메가존클라우드의 미국 시장 매출은 291억원으로, 이를 고려하면 연 매출 3000억원을 내년도 목표로 설정한 셈이다. 메가존클라우드에 따르면 현재 미국 법인의 인력은 30여명 수준으로, 내년 1월 세일즈와 기술인력 분야 인원을 채용할 예정이다.

메가존클라우드가 진출한 미국의 클라우드 컴퓨팅 시장은 AI 수요 증가로 매년 증가할 것으로 전망된다. 웨버 CTO는 "미국 퍼블릭 클라우드 컴퓨팅 시장은 앞으로 5년간 연평균 16.5% 성장을 지속해 2030년 1조달러(약 1470조원) 규모에 이를 것"이라며 "특히 생성형 AI와 자연어 처리 확산의 영향으로 클라우드 AI 시장은 같은 기간 연평균 31%의 고성장을 지속할 것"이라고 내다봤다.

이어 "이 같은 시장 흐름을 활용해 AWS와의 전략적 파트너십과 엔터프라이즈 AI 플랫폼 에어 스튜디오(AIR Studio), 보안 브랜드 헤일로(HALO) 등 자체 솔루션으로 미국 기업들의 AI와 클라우드 전환에서 고지를 선점하겠다"고 강조했다.

미국 시장에서는 파트너십을 기반으로 사업 확장에 나선다. 존 프로비던스 CRO는 "미국 시장에서는 AWS를 핵심 파트너로 두고 사업 확장을 이어갈 것"이라며 "데이터브릭스와 데이터독 등 주요 글로벌 테크 기업들과 이미 최상위 파트너십을 구축해왔고, 이런 협력을 기반으로 미국 고객들에게 통합 서비스를 제공할 것"이라고 밝혔다.

염 대표도 "AWS에서 일했던 경험을 바탕으로 다양한 파트너와의 네트워크를 활용할 수 있는 시장이 미국 시장"이라며 "일본과 베트남 시장에서 성공했던 노하우를 기반으로 성장 가능성이 큰 미국에서도 성공을 이뤄낼 것"이라고 다짐했다.

프로비던스 CRO는 "AWS 프로페셔널 서비스와의 협업으로 고객의 AI와 클라우드 전환 속도를 높이고 현지 고객 접점을 강화하겠다"면서 "산업별 과제 해결과 미국 내 한국 기업들의 AWS 전환 기회 확대에도 집중할 것"이라고 밝혔다. 웨버 CTO는 "메가존클라우드는 글로벌 고객을 대상으로 클라우드 네이티브에서 AI 네이티브, 양자컴퓨팅까지 아우르는 역량을 갖춘 AWS 파트너"라면서 "미국 시장에서도 이 같은 역량을 활용해 성장을 가속하겠다"고 말했다.

한편, 메가존클라우드는 지난 1일 AWS의 '에이전틱 AI 스페셜라이제이션' 자격을 취득했다. 에이전틱 AI 스페셜라이제이션은 AWS가 운영하는 파트너 역량 인증 프로그램인 'AWS AI 컴피턴시' 내 새로 개설된 인증으로, 에이전틱 AI를 실제 기업 환경에 구현할 수 있는 기술력과 경험을 갖춘 파트너에게 부여된다.

