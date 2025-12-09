[날씨]뚝 떨어진 아침 기온…전국 대부분 영하권

미세먼지 농도 '좋음'∼'보통'

화요일인 9일 전국 대부분 지역에서 아침 기온이 영하권에 들겠다.

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -1.7도, 인천 -0.5도, 수원 -4.0도, 춘천 -7.0도, 강릉 2.7도, 청주 -1.7도, 대전 -2.6도, 전주 -1.7도, 광주 0.0도, 제주 7.9도, 대구 1.8도, 부산 2.6도, 울산 0.5도, 창원 2.8도 등이다. 낮 기온은 6∼11도로 예보됐다.

건조특보가 발효된 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동 산지, 대구, 일부 경남권은 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 각종 화재 예방에 신경 써야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 '좋음'∼'보통' 수준이겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5∼2.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m다.





