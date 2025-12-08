트럼프, 'AI 단일 규제' 도입…"50개 주 승인 체계로는 경쟁 못 해"

SNS서 "이번 주 행정명령 서명"

도널드 트럼프 미국 대통령이 인공지능(AI) 분야의 주도권을 유지하기 위해 연방정부 차원의 '단일 규제(One Rule)' 체계 도입을 골자로 한 행정명령에 이번 주 서명할 예정이라고 8일(현지시간) 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 글을 올려 "기업이 뭔가를 할 때마다 50개 주(州)로부터 각각 승인을 받는 상황은 받아들일 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "우리는 현재 AI 경쟁에서 모든 국가를 앞서고 있지만 50개 주가 각각 규칙과 승인 절차에 관여하게 된다면 이런 우위는 오래가지 못할 것"이라고 지적했다. 이어 "50개 주 가운데에는 바람직하지 않은 행태를 보이는 곳들도 있다"며 주별로 상이한 규제가 지속될 경우 "AI가 태동 단계에서 파괴될 것"이라고 덧붙였다.

이번 행정명령은 2022년 챗GPT 출시 이후 급속도로 발전하고 있는 AI 기술에 대한 트럼프 행정부의 지원책의 일환으로 평가된다. AI 활용이 기업·정부·대중 전반에서 빠르게 확산되고 있지만 연방 의회가 아직 통합된 규제안을 마련하지 못한 상황에서 각 주정부가 잠재적 위험 대응을 위한 자체 규제를 추진해 온 흐름에 맞선 조치란 분석이다. 트럼프 대통령은 이런 주 단위 규제 확산이 산업 발전을 저해할 수 있다고 보고 있다.

트럼프 대통령은 "AI 분야를 계속 선도하려면 단 하나의 규칙만 있어야 한다"며 기업이 주별로 승인을 받아야 하는 체계는 "결코 작동하지 못할 것"이라고 거듭 강조했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr



