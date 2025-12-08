다카이치 내각 지지율 견조…중일 갈등 '경제 영향 우려' 54%

일본 국민 절반 "경제 타격 우려"

다카이치 내각 64% 지지 유지

다카이치, 대만 개입 발언 철회 요구 거부

취임 두 달째를 맞은 다카이치 사나에 일본 총리 내각의 지지율이 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 일본 국민 절반 이상은 그의 발언으로 촉발된 중일 갈등이 경제에 미칠 영향을 우려하는 것으로 나타났다.

8일 NHK는 지난 5∼7일 18세 이상 남녀 1192명을 대상으로 설문 조사한 결과 다카이치 내각을 지지한다는 응답은 64%로 집계됐다고 보도했다.

이는 취임 직후 기록한 66%에서 2%포인트 하락한 수치지만, 이시바 시게루 전 총리 내각의 취임 두 달째 지지율(41%)과 비교하면 여전히 높은 수준이다. 반면 '지지하지 않는다'는 응답은 19%로 전월보다 4%포인트 늘었다.

다카이치 총리가 '대만 유사시 개입'을 시사한 발언 이후 중국의 반발이 이어진 가운데 일본 정부의 대응에 대해선 61%가 긍정적으로 평가했고, 29%는 부정적인 견해를 보였다.

그러나 중일 갈등이 일본 경제에 미칠 영향과 관련해선 '크게 우려'(14%), '어느 정도 우려'(40%)로 전체의 54%가 불안감을 드러냈다. '전혀 우려하지 않는다'(12%), '그다지 우려하지 않는다'(27%)는 응답은 39%였다.

다카이치 내각이 추진 중인 전기·가스 요금 보조 등 경제 대책에 대해서는 응답자 59%가 긍정적으로 평가했으며, 34%는 부정적이라고 답했다.

정당 지지율은 자민당이 30.6%로 가장 높았으며, 이어 입헌민주당(6.0%), 공명당(3.4%), 참정당(3.1%), 국민민주당(2.9%), 일본유신회(2.5%) 순이었다. '지지 정당이 없다'고 답한 응답자는 41.4%에 달했다.

중일 갈등이 고조되는 상황에서 다카이치 총리는 대만 유사시 개입을 시사한 자신의 발언을 철회하라는 야당의 요구에 응하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

교도통신에 따르면 호리카와 아키코 일본공산당 의원은 이날 열린 중의원·참의원 양원 본회의에서 다카이치 총리의 발언이 외교 문제로 비화했다며 발언 철회를 요구했다.

이에 대해 다카이치 총리는 대만에 대한 일본 정부의 입장은 중국을 유일한 합법정부로 인정한 1972년 일중 공동성명에서 "변하지 않았다"고만 밝히고 발언 철회 여부에 대해서는 언급하지 않았다.

그는 집단적 자위권을 행사할 수 있는 존립위기 사태와 관련해서도 "구체적 상황에 따라 정부가 모든 정보를 종합해 판단할 것"이라며 존립위기 사태에 대한 정부 입장은 2015년 안보 관련법에 개념이 도입된 아베 신조 전 정부 이후 변함이 없다고도 했다.

앞서 다카이치 총리는 지난달 7일 국회 답변 과정에서 "해상 봉쇄를 풀기 위해 미군이 오면 이를 막기 위해 (중국이) 무언가 무력을 행사하는 사태도 가정할 수 있다"며 "전함을 사용해 무력행사를 수반한다면 존립위기 사태가 될 수 있는 경우라고 생각한다"고 말했다.

존립 위기 사태는 일본이 집단적 자위권을 행사할 수 있는 상황을 뜻한다. 일본 현직 총리가 대만 유사시를 존립위기 사태라고 공식 언급한 것은 이번이 처음이다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



