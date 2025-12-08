부산 기장군, 철마면 ‘고촌약국’ 치매안심가맹점 신규 지정

지역 내 치매 안전망 강화…13곳으로 확대

기장군(군수 정종복)은 치매안심센터가 최근 철마면 '고촌약국'(대표 김수정)을 신규 치매안심가맹점으로 지정하며 지역 치매 안전망 확충에 나섰다고 8일 전했다.

'치매안심가맹점'은 지역사회 내에서 치매 친화환경 조성에 적극 참여하는 개인사업장을 의미한다. 지정 기준에 따라 사업장 종사자 전원이 치매파트너 교육을 이수해야 하며, 가맹점으로 선정되면 치매극복 활동을 위한 현판과 홍보물품 등이 제공된다.

가맹점은 ▲배회 어르신 보호 ▲치매 정보 전달 ▲치매안심센터 홍보 ▲인식개선 활동 등 치매로부터 안전한 지역사회 만들기를 위한 역할을 수행한다.

이번 고촌약국 참여로 기장군 치매안심가맹점은 총 13곳으로 늘어났다. 군은 특히 약국 특성상 치매 관련 정보 제공 및 복약 지도 등에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

정종복 기장군수는 "치매안심가맹점을 지속적으로 확대해 지역사회의 촘촘한 치매 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

철마면 고촌약국 김수정 대표가 기장군 치매안심가맹점 지정 현판을 전달받고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>