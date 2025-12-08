본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

부산 기장군, 철마면 ‘고촌약국’ 치매안심가맹점 신규 지정

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.08 17:27

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지역 내 치매 안전망 강화…13곳으로 확대

기장군(군수 정종복)은 치매안심센터가 최근 철마면 '고촌약국'(대표 김수정)을 신규 치매안심가맹점으로 지정하며 지역 치매 안전망 확충에 나섰다고 8일 전했다.


'치매안심가맹점'은 지역사회 내에서 치매 친화환경 조성에 적극 참여하는 개인사업장을 의미한다. 지정 기준에 따라 사업장 종사자 전원이 치매파트너 교육을 이수해야 하며, 가맹점으로 선정되면 치매극복 활동을 위한 현판과 홍보물품 등이 제공된다.

가맹점은 ▲배회 어르신 보호 ▲치매 정보 전달 ▲치매안심센터 홍보 ▲인식개선 활동 등 치매로부터 안전한 지역사회 만들기를 위한 역할을 수행한다.


이번 고촌약국 참여로 기장군 치매안심가맹점은 총 13곳으로 늘어났다. 군은 특히 약국 특성상 치매 관련 정보 제공 및 복약 지도 등에서 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있다.


정종복 기장군수는 "치매안심가맹점을 지속적으로 확대해 지역사회의 촘촘한 치매 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.

철마면 고촌약국 김수정 대표가 기장군 치매안심가맹점 지정 현판을 전달받고 있다.

철마면 고촌약국 김수정 대표가 기장군 치매안심가맹점 지정 현판을 전달받고 있다.

AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

사과문 공유했더니 '특가 혜택' 링크…쿠팡 또 논란

새로운 이슈 보기