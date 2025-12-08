본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"반려견과 훠궈 먹고 생일파티도 함께" 中 유명식당 파격 마케팅

김진선기자

입력2025.12.08 16:51

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

선전 매장서 시범 운영 시작
"별도 공간과 전용 메뉴까지 마련해 인기"

중국의 유명 훠궈 체인점 하이디라오가 반려동물과 함께할 수 있는 '펫 프랜들리' 시범 운영을 시작했다.


중국 따샹신원은 8일 "하이디라오 선전(심천)매장은 반려동물을 위한 별도 공간과 전용 메뉴까지 마련해 인기"라며 이같이 보도했다.

중국 하이디라오에서 생일파티 중인 반려견. 웨이보.

중국 하이디라오에서 생일파티 중인 반려견. 웨이보.

AD
원본보기 아이콘

특히 이곳에서는 반려동물 생일 파티도 가능하다. 반려견들은 깨끗한 물과 전용 식사를 제공 받을 수 있다. 소고기, 오리고기 등을 소금, 양념을 넣지 않은 반려동물 전용 식사다. 반려동물 식사 자리는 주인의 테이블 옆에 배치된다. 음식 가격은 다른 하이디라오와 동일하다.

이곳은 중국 내 유일한 반려동물 동반 입장이 가능한 하이디라오 매장이다. 하이디라오 매장 관계자는 인터뷰를 통해 "반려동물 동반 고객을 위한 전용 식사 구역은 일반 고객 구역과 완전히 분리되어 있다"며 "매일 소독을 철저하게 진행하고 있어 위생 걱정은 없다"고 강조했다.


단, 몇 가지 사항을 준수해야 한다. 반려견의 백신 접종 증명서를 제출해야 한다. 또 입장 시 직원이 백신 접종 여부를 확인한다. 반려동물은 반드시 목줄을 착용한 상태여야 한다.


한편 중국 펫시장은 매년 증가 추세다. 11월 시나경제는 중국 국제수입박람회에서 발표한 '2025 반려동물 산업 시장 보고서'를 인용해 "반려동물 시장은 강력한 성장세를 보이고 있으며 올해 시장 규모는 8114억 위안(168조 4628억 6800만원)을 넘어섰다"라고 했다.




김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기 "삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

사과문 공유했더니 '특가 혜택' 링크…쿠팡 또 논란

새로운 이슈 보기