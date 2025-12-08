아이다코스메틱 V콜라겐 파워리프팅 마스크, 롯데홈쇼핑 3차 방송까지 전량 매진

아이다코스메틱의 'V콜라겐 파워리프팅 마스크'가 롯데홈쇼핑 방송에서 1차, 2차에 이어 3차 방송까지 연속 완판을 기록했다고 8일 밝혔다. 특히 지난 12월 6일 진행된 3차 방송은 시작 직후부터 주문이 집중되며 초반에 준비된 전 수량이 모두 소진되는 판매 흐름을 보였다.

방송 전부터 소비자 문의가 지속되며 재입고 요청이 이어졌고, 1·2차 구매 고객의 반복 구매 비중이 크게 증가한 점이 완판을 견인한 핵심 요인으로 분석된다. 롯데홈쇼핑 관계자는 "예상보다 판매 반응이 빠르게 나타났고, 구매 고객의 재구매 비율이 높은 제품"이라며 "방송 이후에도 문의가 이어지고 있다"고 코멘트했다.

V콜라겐 파워리프팅 마스크는 턱선과 볼 주변 탄력 케어를 중점으로 한 브이라인 집중 시트 마스크로, 한 박스당 4매 구성으로 판매되고 있다. 콜라겐·탄력·보습을 동시에 고려한 홈 에스테틱 콘셉트의 제품으로 알려져 있으며, 자연 유래 성분을 기반으로 온 가족이 사용할 수 있는 점이 소비자 선택 이유 중 하나로 꼽힌다.

아이다코스메틱은 보습·진정·미백·탄력 라인을 중심으로 제품을 전개하며, 고객 의견을 반영한 개발 시스템과 성분 및 과정 공개를 원칙으로 하고 있다. 브랜드 측은 이번 완판에 대해 "고객과 함께 만들어낸 의미 있는 결과"라고 밝히며, 팬덤 '아팸'에게 감사 인사를 전했다. 이어 "앞으로도 투명한 제품 개발과 고객 중심 소통을 지속하겠다"고 전했다.

이번 3차 연속 완판은 단순 판매 성과를 넘어, 고객 신뢰 기반 스킨케어 브랜드로서의 시장 확장 가능성을 보여준 사례라는 평가가 나온다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



