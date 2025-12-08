"대학이 곧 기업"… 동명대 'RISE ALL FESTA' 팡파르

기업협의체 발대식, 캡스톤디자인 경진대회 다채



동명대·부산라이즈혁신원, RISE사업 성과공유

동명대학교가 '지역과 함께, 기업가적 대학을 실현하다'는 슬로건으로 2025 RISE ALL FESTA를 펼친다.

오는 11일 대학본관 등에서 ▲기업협의체 발대식 ▲RISE HEROES AWARD ▲캡스톤디자인 경진대회 ▲창업아이디어 경진대회 ▲Open UIC 성과 전시 ▲TU PET BEAUTY FESTIVAL 등 다양한 프로그램으로 펼쳐진다. 지역사회와 대학 구성원 모두가 함께 즐길 수 있는 축제다.

동명대와 부산라이즈혁신원 주관으로 2025년 RISE사업 주요 성과를 확산·공유하고 산학연 협력 기반 지역혁신 사례 발표, 기업·기관간 네트워크 강화, 주민 참여를 통한 대학-지역 상생문화 확산을 목표로 마련됐다.

1년간 RISE사업으로 도출된 교육·연구·산학협력 성과를 전시하고 지역주민과 학생이 함께 참여하는 체험 프로그램을 운영해 RISE사업의 실질적 효과와 변화된 대학의 모습을 직접 체감하도록 한다.

RISE사업 성과를 보다 체계적으로 확산·공유하고 지속가능한 추진 기반을 마련하면서 대학-기업-지역 간 상생협력 네트워크를 강화하고 RISE사업 인식을 높이고 참여 문화를 넓혀 나간다는 방침이다.





