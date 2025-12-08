본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

"대학이 곧 기업"… 동명대 'RISE ALL FESTA' 팡파르

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.08 14:52

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기업협의체 발대식, 캡스톤디자인 경진대회 다채

동명대·부산라이즈혁신원, RISE사업 성과공유

동명대학교가 '지역과 함께, 기업가적 대학을 실현하다'는 슬로건으로 2025 RISE ALL FESTA를 펼친다.


오는 11일 대학본관 등에서 ▲기업협의체 발대식 ▲RISE HEROES AWARD ▲캡스톤디자인 경진대회 ▲창업아이디어 경진대회 ▲Open UIC 성과 전시 ▲TU PET BEAUTY FESTIVAL 등 다양한 프로그램으로 펼쳐진다. 지역사회와 대학 구성원 모두가 함께 즐길 수 있는 축제다.

동명대와 부산라이즈혁신원 주관으로 2025년 RISE사업 주요 성과를 확산·공유하고 산학연 협력 기반 지역혁신 사례 발표, 기업·기관간 네트워크 강화, 주민 참여를 통한 대학-지역 상생문화 확산을 목표로 마련됐다.


1년간 RISE사업으로 도출된 교육·연구·산학협력 성과를 전시하고 지역주민과 학생이 함께 참여하는 체험 프로그램을 운영해 RISE사업의 실질적 효과와 변화된 대학의 모습을 직접 체감하도록 한다.


RISE사업 성과를 보다 체계적으로 확산·공유하고 지속가능한 추진 기반을 마련하면서 대학-기업-지역 간 상생협력 네트워크를 강화하고 RISE사업 인식을 높이고 참여 문화를 넓혀 나간다는 방침이다.

"대학이 곧 기업"… 동명대 'RISE ALL FESTA' 팡파르
AD
원본보기 아이콘



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '깜짝'…"신체 접촉 금물" '식사 후 입 닦고 손 닦고' 습관처럼 사용했다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"유령 대학 출신에 무면허 의혹"…의료계, 박나래 '주사 이모' 수사 촉구

이이경, 유재석 뺀 '수상 소감'…"동물과 사람 달라" 유재석 미묘한 발언

전세계 난리 난 '케데헌'이 아니었다…美 구글 검색어 1위는?

"걸리면 회사·학교 못가요"…겨울철 60% 급증한 '이 바이러스'

생일 케이크 든 장경태 "현타 왔지만, 초심으로 돌아갈 것"

벤츠 중저가형 전기차, LG엔솔 배터리로 달린다

사과문 공유했더니 '특가 혜택' 링크…쿠팡 또 논란

새로운 이슈 보기