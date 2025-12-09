본문 바로가기
"2026년 1학기 대학 '실용금융' 강좌 개설지원 신청하세요"

황윤주기자

입력2025.12.09 06:00

금감원, '실용금융' 강좌 지원신청 접수
신청대학에 교수, 교재 등 지원 예

"2026년 1학기 대학 '실용금융' 강좌 개설지원 신청하세요"
금융감독원은 2026년 1학기 전국 대학을 대상으로 '실용금융 강좌개설 지원' 신청을 접수한다고 9일 밝혔다. 접수 기간은 12월9일부터 31일까지이다.


금감원은 2016년부터 '실용금융' 강좌를 개설하는 대학에 금융교육교수, 교재 등을 제공하고 있다. 대학생들이 대학 내 교육과정을 통해 실생활에 필수적인 금융역량을 갖추도록 지원하기 위해서다.

올해 1학기 수강생 대상 설문조사 결과 교육 후 금융이해도가 높아졌다는 답변은 88%, 교육내용 유용성 만족도는 91%, 강사 전문성 만족도는 96%로 나타났다.


금감원은 2026년 1학기 '실용금융' 강좌 개설을 희망하는 대학에 금융교육 교수, 학생용 교재, 교수 보조자료, 정규 온라인 강좌용 자료 등을 제공할 계획이다. 신청은 'e-금융교육센터' 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다.




황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr
