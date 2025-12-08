"세상이 잠시도 안멈추고 끊임없이 변화"…올해의 사자성어 '변동불거'

교수 766명 설문서 34% 선택 받아

전국 대학교수들이 2025년 '올해의 사자성어'로 '변동불거(變動不居)'를 선정했다. 변동불거는 "세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 변화한다"는 의미다. 8일 교수신문은 전국 대학교수 766명을 대상으로 설문을 진행한 결과, 33.94%의 선택을 받은 변동불거가 올해의 사자성어로 뽑혔다고 밝혔다.

이 성어는 양일모 서울대 자유전공학부 교수가 추천한 것이다. 양 교수는 해당 사자성어를 추천하며 "지난 연말 계엄령이 선포되었고 올봄에는 헌법재판소가 대통령을 탄핵했다"며 "계엄의 실체를 둘러싼 공방으로 여야는 내내 치열하게 대결했으며 국회와 광장, 법정과 언론은 공론장의 역할을 다하기는커녕 줄곧 독설과 궤변만 늘어놓았다"고 지적했다.

이어 그는 "주역에서는 변화무쌍한 세상을 '변동불거'로 표현하며 항상 변하고 움직이면서 어느 한 상태에 머물지 않는다는 뜻"이라며 "올해뿐만 아니라 한국의 현대사는 격동의 연속이었으며 격변하는 시대에는 우왕좌왕하기에 십상이며 정권이 바뀌면 정책이 쉽게 바뀌는 것도 이 때문"이라고 강조했다.

두 번째로 많은 지지를 받은 사자성어는 '천명미상(天命靡常)'이다. 26.37%의 지지를 얻었다. '하늘의 뜻은 일정하지 않다'는 의미로 김승룡 부산대 교수가 추천했다. 김 교수는 "하늘은 누구에게도 특혜를 주지 않고, 덕 있는 사람과 단체를 도울 뿐이라는 뜻"이라며 "권력 유무와 상관없이 사회·생활의 기준을 어디에 두어야 하는지를 보여준다"고 설명했다. 3위는 '추지약무(趨之若鶩)'로, 20.76%의 교수가 선택했다. '소문을 듣고 학자들이 오리 떼처럼 몰려들어 좌석이 항상 가득했다'는 데서 유래한 말로, 군중 심리의 과열과 쏠림을 비유한다.

10.31%의 지지로 4위를 차지한 사자성어는 '구밀복검((口蜜腹劍)'으로 '입에는 꿀이 있고 배 속에는 칼이 있다'는 뜻이다. 교수들은 해당 사자성어를 통해 정치권에서 비롯된 사회적 가치와 이념에 대한 관점의 분열로 사회가 의견통합을 이루지 못하고 있다고 지적했다. 5위는 8.62%의 지지를 받은 '강약약강(强弱弱强)'으로 힘의 격차가 이전보다 벌어져 불평등이 심화하는 구조적 문제를 지적하는 내용을 담았다.





