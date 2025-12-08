인천 연수구, 음식물폐기물 19.9% 감량…장관 '표창'

인천 연수구가 기후에너지환경부 주관 '2025년도 음식물류폐기물 관리 지자체 성과평가'에서 장관 표창을 받았다.

연수구는 지난해 음식물류폐기물 발생 목표량 3만5884t 대비 19.95%를 감량한 2만8725t을 기록하며 정책 실행력과 체계적 관리 능력을 입증한 사례로 평가받았다.

인천 연수구청 AD 원본보기 아이콘

구는 가정용 감량기 총 3846대를 보급하고, 대형 감량기 25대를 운영해 총 455t의 음식물 쓰레기를 줄였다. 또 감량기 사용자 대상 만족도 조사에서도 97%가 감량 효과를 체감했다고 응답하는 등 주민 체감도 역시 높은 것으로 나타났다.

앞서 구는 지난 2012년 인천시 최초로 공동주택 종량기를 대규모로 보급했으며, 2022년부터 노후 종량기 전면 교체를 추진하고 있다. 이와 함께 '구내식당 음식 남기지 않기 챌린지', '공동주택 감량 경진대회' 등 다양한 프로그램을 운영하며 주민의 자발적 참여를 유도해 왔다.

이재호 연수구청장은 "이번 수상은 폐기물 감량을 위한 행정적 투자와 주민 협력이 함께 이뤄낸 결과"라며 "앞으로도 정량적 성과뿐 아니라 지속 가능한 자원순환 구조를 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>