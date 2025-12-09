신유건영, ‘화장실문화발전 유공’ 분야 행정안전부장관 단체표창 수상

이동식건축물 디자인 혁신 기업으로 자리매김

㈜신유건영은 2025년 화장실문화발전 유공으로 행정안전부장관 단체표창을 수상했다. / 사진=신유건영

이동식건축물 전문기업 ㈜신유건영(대표 성주영)이 2025년 '화장실문화발전 유공' 분야에서 행정안전부장관 단체표창을 수상했다. 이동식화장실의 기술개발, 공공디자인 향상, 위생환경 개선 등 사회적 기여가 공식적으로 인정받은 결과다.

2011년 설립된 신유건영은 이동식화장실·초소·컨테이너하우스에서 농촌체류형쉼터/소형주택까지 사업영역을 확장하며 이동식건축물 시장의 대표 기업으로 성장해왔다.

특히 2024년에는 대한민국디자인대상 디자인경영부문 산업통상자원부 장관상, 우수디자인(GD) 상품선정 환경디자인부문 Winner를 수상하며 디자인 중심의 경영 전략 '디자인 신유'를 공식화했다. 이와 함께 이동식화장실의 절전 시스템, 동파방지 기술, 오수배관 막힘 방지 장치, 위생관리가 편리한 이동식화장실 등 R&D 기반의 기술력은 전국 1,200여 곳의 공공현장에 설치되며 품질과 안정성을 입증했다.

와토(WATO): 이동식화장실 / 바소(BASO): 컨테이너하우스 / 모프(MOFF): 이동식초소 / 들숨(DULSUM): 소형주택·농촌체류형쉼터

신유건영은 2025년을 기점으로 제품군을 다음과 같은 4개 브랜드로 재정비했다. 브랜드 확립을 통해 제품의 정체성·품질·디자인 철학을 명확히 하며, 이동식건축물 분야에서 '프리미엄 브랜드 체계'를 구축했다는 평가를 받고 있다.

2025년 신유건영이 선보인 농촌체류형쉼터 '들숨 월든(Walden)'은 도시민·귀농귀촌 희망자·지방자치단체의 농촌주거 수요에 대응하는 신개념 소형 주택이다.

월든 호숫가의 작은 오두막에서 영감을 받아 박공형의 지붕과 넓은 데크, 깊은 포치를 적용함으로써 자연 속 활동성과 거주 만족도를 크게 높인 것이 특징이다.

팬데믹 이후 대두된 자연 중심의 라이프스타일 변화와 농림축산식품부의 농촌체류형쉼터 정책 흐름 속에서, 들숨 월든은 새로운 농촌 주거모델로 주목받고 있다.

㈜신유건영의 성주영 대표는 "이번 행정안전부 표창은 묵묵히 자신의 자리에서 최선을 다해 온 직원 한 사람 한 사람의 노력 덕분"이라며 "신유건영의 제품이 국민들의 일상에서 더 위생적이고 아름다운 환경을 만드는 데 기여하고 있다는 사실이 매우 뜻깊다."고 말했다.

이어 "2026년에는 지역 맞춤형 모델 개발, 공공체류형시설 제안 확대, 이동식건축물의 토탈솔루션 고도화 등 새로운 도약을 준비하고 있다"며 "앞으로도 자연과 사람 중심의 이동식건축문화를 선도하는 기업이 되겠다"고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



