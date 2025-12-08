"가평 매력 알린다"…배우 임형준·가수 이규형, 가평군 홍보대사 위촉

“가평의 문화예술 홍보…우리가 앞장설게요”

경기 가평군이 지역 문화예술 경쟁력을 강화하기 위해 배우 임형준과 가수 이규형을 문화예술 분야 홍보대사로 위촉했다. 위촉식은 지난 5일 가평군청에서 열렸으며, 두 예술인은 앞으로 가평군의 문화·관광·축제 홍보 활동 전반에 참여하게 된다.

배우 임형준(왼쪽)과 가수 이규형(오른쪽)이지난 5일 가평군 문화예술 분야 홍보대사에 위촉된 후 서태원 군수와 함께 기념사진을 찍고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

배우 임형준은 '중간계' '범죄도시' '압꾸정' 등 다양한 작품을 통해 대중에게 친숙한 연기파 배우로, 오랜 기간 가평군에 거주하며 지역 사회와 자연스럽게 인연을 이어왔다. 지역에 대한 이해도와 애착이 높아 가평군의 문화적 가치와 매력을 전달하는 데 큰 역할을 할 것으로 기대된다.

가수 이규형은 담백하면서도 깊이 있는 보컬로 사랑받는 음악 활동을 이어오고 있으며, 지난 11월 신곡 '새로운 출발'을 발표하며 활발한 행보를 보이고 있다. 감성적인 음악 세계가 가평군의 자연과 문화 이미지와 조화를 이루며 홍보대사로서 시너지 효과를 낼 것이라는 평가가 나온다.

이날 위촉식에서는 위촉패 수여와 함께 향후 활동 방향을 공유하는 간담회가 진행됐다. 두 홍보대사는 가평군 주요 행사 참여, 관광·문화 콘텐츠 홍보 영상 출연, 인터뷰 협조 등 군의 대외 이미지 제고를 위한 다양한 활동에 참여할 예정이다.

서태원 가평군수는 "대중적 영향력이 큰 두 분이 가평군 문화예술 홍보에 함께해 주셔서 든든하다"며 "홍보대사들과 함께 가평군의 아름다움과 브랜드 가치를 널리 알릴 수 있도록 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.

가평군은 이후 두 홍보대사와 함께 관광·문화·축제 분야의 신규 콘텐츠 발굴과 홍보 전략을 강화해 군의 매력을 전국적으로 확산할 계획이다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>