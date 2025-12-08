광주신세계, 크리스마스 인기 아이템 선봬

와인·케이크 등 다양

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 크리스마스를 준비하는 고객들을 위해 다양한 상품을 선보인다고 8일 밝혔다.

광주신세계 본관 8층 포커시스 매장에서 직원이 고객에게 크리스마스 인기 아이템들을 설명하고 있다. 광주신세계 제공 AD 원본보기 아이콘

광주신세계 본관 8층에 자리한 '포커시스'는 해외 프리미엄 라이프 브랜드 편집숍으로 여러 품목을 만날 수 있다. 포커시스에서 크리스마스를 준비하는 고객들을 위해 추천하는 상품은 '뮤직박스 기차 빌리지'이다.

눈 덮인 마을을 달리는 기차를 섬세하게 구현한 뮤직박스 기차 빌리지는 감성적이고 빈티지한 디자인으로 크리스마스 분위기를 만들고 싶은 고객들이 많이 찾는다.

오로라처럼 빛나는 아크릴 트리로 크리스마스 분위기를 한껏 높여주는 뮤직 오로라 화이트 아크릴 트리도 할인된 금액에 구매할 수 있다.

광주신세계 본관 지하 1층 와인하우스에서는 연말에 어울리는 와인들을 추천한다. 크리스마스트리 모양으로 선물용으로 인기가 높은 '모젤 크리스마스' 와인이 대표적이다.

상큼하고 달콤한 맛 덕분에 부담 없이 누구나 즐기기 좋은 와인이라는 평가를 받는다. 광주신세계 와인하우스에서는 이달 말까지 할인 판매한다.

홈파티에 잘 어울리는 다양한 케이크를 고를 수 있는 '노티드'도 본관 지하 1층에 있다. 특히 노티드는 연말을 맞아 카카오로 케이크 구매를 사전 예약한 고객들에게 15% 할인하는 행사를 오는 17일까지 진행한다. 사전 예약한 케이크 픽업은 오는 19일부터 가능하다.

광주신세계 권혁원 식품생활팀장은 "크리스마스를 미리 준비하는 고객들을 위해 다양한 소품부터 와인, 케이크를 갖췄다"며 "광주신세계가 추천하는 상품들과 함께 즐거운 연말 준비하시기 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



