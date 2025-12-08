최첨단 커뮤니티 라이프…순창 순화지구 첫 브랜드 아파트 '대상웰리움' 눈길

순화지구에 264가구 규모 들어서

마트·커뮤니티센터 등 공공인프라

남향 위주 동 배치…채광·통풍↑

실내 골프·피트니스 센터·탁구장도

전북 순창 최초 공공택지 '순화지구' 첫 브랜드 아파트인 '대상 웰라움 순창'이 지난 5일 견본주택을 오픈했다. 김완중 기자 AD 원본보기 아이콘

전북 순창 최초 공공택지 '순화지구' 첫 브랜드 아파트인 '대상 웰라움 순창'이 지난 5일 견본주택을 오픈했다.

순창 내에서는 2021년 순창남양휴튼(378가구) 이후 4년 만의 신축 분양이다. 지역 최초의 공공택지인 순화지구 내 민간 분양 아파트인 만큼 오픈 첫날부터 수요자들의 관심이 집중됐다.

'대상 웰라움 순창'은 순창군 순화지구 2블록(순화리 21번지 일원)에 들어서는 아파트로, 지하 1층~지상 18층, 5개 동, 총 264가구 규모다. 단지는 전용면적 84㎡(209가구), 112㎡(55가구) 등의 중대형으로 구성됐다.

순화지구는 전북개발공사가 시행하는 도시개발사업이며 순창지역 최초의 공공택지로 개발에 대한 관심이 이어졌던 곳이다.

전북 순창 최초 공공택지 '순화지구' 첫 브랜드 아파트인 '대상 웰라움 순창'이 지난 5일 견본주택을 오픈했다. 김완중 기자 원본보기 아이콘

순화지구에는 공동주택과 단독주택을 비롯해 농협하나마트, 청소년커뮤니티센터, 선거관리위원회 등의 주거, 생활, 공공 인프라가 예정돼 있다. 새 아파트 공급이 드문 순창군에서 모처럼 공급되는 브랜드 아파트인 '대상 웰라움 순창'이 관심을 모으고 있다.

'대상 웰라움 순창'은 전 가구가 실수요자 선호도가 높은 중대형(84·112㎡)으로만 구성됐으며, 남향 위주의 동 배치와 전 세대 4Bay 판상형 구조로 설계해 채광, 통풍, 개방감을 높였다.

브랜드 아파트답게 설계 역시 차별화된다. 활력과 에너지를 콘셉트로 설계된 전용 84㎡는 4베이 구조에 알파룸, 주방 팬트리, 현관 팬트리, 다용도실 등을 적용해 수납과 공간 활용도를 극대화했다. 여유와 품격을 담은 전용 112㎡는 대형 드레스룸과 다용도실, 팬트리, 효율적인 주방 동선은 물론, 드레스룸 특화(유상옵션)를 통해 히노끼 사우나까지 선택할 수 있어 순창 어디에서도 볼 수 없던 여유와 품격을 더했다.

입주민의 삶의 질을 한층 높이는 다양한 커뮤니티 시설도 갖출 예정이다. 단지 내에는 실내 골프연습장을 비롯해 피트니스센터, 탁구장, 당구장 등 남녀노소 누구나 건강과 취미를 동시에 챙길 수 있는 알찬 공간이 마련돼 활력 넘치는 '커뮤니티 라이프'를 제공한다.

광역 이동, 접근성 등의 교통 환경도 우수하다. 단지는 담순로를 통해 차량 이동하기 쉽고 광주대구고속도로 순창IC를 통해 남원, 곡성 등의 인접 지역은 약 10분, 광주까지 약 20분이면 이동할 수 있다. 또한 전북~광주~대구를 잇는 달빛철도가 추진하고 있어 광역 교통 여건은 더욱 좋아질 전망이다.

교육환경도 눈에 띈다. 수도권 명문대 진학 성과로 주목받는 '옥천 인재숙'이 단지에서 도보 5분 거리에 있으며 순창초, 순창북중, 새솔중, 순창고 등 학교도 가깝다.

개발에 따른 미래가치고 기대를 모은다. 순창군이 전남 담양군과 손잡고 경마공원(렛츠런파크) 유치에 나서고 있어 유치 시 지역 경제 활성화에 따른 수혜가 예상된다.

분양 관계자는 "순창 최초 공공택지에서 선보이는 브랜드 아파트인 만큼 수준 높은 상품성과 커뮤니티를 갖춘 단지를 만들겠다"며 "미래가치 선점과 내 집 마련을 원하는 실수요자들에게 최적의 선택지가 될 것이다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>