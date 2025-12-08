종로구, 폐원단으로 동파방지 계량기 보온재 제작…100가구 지원

자원 선순환, 동파방지 효과

서울 종로구(구청장 정문헌)가 창신동 봉제공장에서 나온 폐원단을 활용해 계량기 보온재를 만들어 한파 취약계층 100가구에 무료로 나눠줬다.

봉제사업장을 방문한 정문헌 구청장. 종로구 제공.

구는 폐원단과 폐현수막, 솜 등으로 제작한 보온재 100개를 이달 5일 창신1·2·3동과 숭인1·2동 주민센터에 전달했다. 각 동은 저소득층 가구를 대상으로 보온재를 배부하고 설치법을 안내했다. 버려지던 봉제 폐자재를 동파방지 보온재로 재활용한 건 이번이 처음이다. 환경 보호와 저소득층 지원을 동시에 해결한 셈이다.

이 사업은 폐자재 수급부터 재단, 제작까지 전 과정을 올해 1월 개소한 종로패션종합지원센터에서 진행했다. 센터는 2023년 중소벤처기업부 공모사업에 선정돼 사업비 30억원을 들여 조성됐다. 창신길 일대 연면적 463.74㎡ 규모로, 공용장비실·제품개발실·자동재단실 등을 갖추고 지역 소공인을 지원하고 있다.

정문헌 종로구청장은 "창신동 봉제산업의 폐자원을 취약계층 보호로 연결하는 공익적 순환구조를 만들었다"며 "종로만의 업사이클링 복지 모델"이라고 밝혔다.

보온재 전달식 후 모습. 종로구 제공.





김민진 기자



