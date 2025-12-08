'서대전IC~두계3가', 왕복 6차선으로 확장 8일 전면 개통

대전~계룡 연결 광역도로축 완성



상습 정체와 교통사고 등 안전성과 차량 흐름 향상 기대

대전시가 '서대전IC~두계 3가'의 기존 왕복 4차로를 6차로로 확장 공사를 완료하고 8일 전면 개통했다.

서대전IC~계룡 구간 국도 4호선은 경사가 심하고 S자 형태의 선형으로 시야 확보가 어려워 교통사고가 빈번히 발생했던 구간이다. 이번 사업을 통해 도로선형을 개량하고 기존 왕복 4차로를 6차로로 확장함으로써 통행 안전성과 차량 흐름이 크게 향상될 것으로 기대된다.

시는 그동안 단계적 개통을 통해 교통 여건을 지속적으로 개선해 왔다. ▲2024년 11월 서대전IC 대전 방향 출구 램프 도로 확장(1→2차로) 및 변속 차로 확보로 서대전IC 나들목 삼거리의 상습 정체를 해소했고, ▲2025년 10월에는 방동삼거리 입체교차로 임시 개통 등을 통해 차량 흐름을 크게 개선했다.

다만, 현재 대전지방국토관리청이 추진 중인 계룡시 국도대체우회도로(연산~두마) 건설공사가 아직 준공되지 않아, 해당 공사 구간 중 대전에서 계룡 방향으로 이어지는 일부 구간은 3차로에서 2차로로 축소되는 구간이 남아 있다.

시는 현재 차로 감소 구간에서는 급정거 위험이 커질 수 있어 임시 교통안전 시설물을 설치했고, 운전자들의 각별한 주의를 당부했다.

박제화 대전시 건설관리본부장은 "이번 확장으로 시민들의 이동 여건과 교통 안전성이 크게 높아질 것으로 기대된다"며 "대전과 계룡 간 광역도로축의 기능 강화는 물론, 지역 간 상생발전을 지원하는 기반이 될 것"이라고 말했다.

한편, '서대전IC~두계 3가 도로 확장공사'는 1993년 기존 2차로가 4차로로 확장된 이후 약 30여 년 만에 추진된 확장 사업으로, 대도시권광역교통위원회 광역교통 시행계획에 선정돼 국비를 확보해 추진됐다.





