10월 경상수지 68억달러 흑자…연간 누적 사상 최대 [3분 브리프]

①10월 경상수지 68억달러 흑자…연간 누적 사상 최대

②조달비용·규제·연체율 상승…카드업계, 수익성·건전성 동반 악화

③'유출 악재'에도 쿠팡 이용자 역대 최다…이틀 새 170만명 증가

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 AI 거품 논란에도 증시 강세 전망

○글로벌 운용사 81% "2026년까지 위험선호 유지"

○우호적 통화·재정정책에 AI 발전 지속 기대

Top3 NEWS

■ "연휴 영향 일시적"…올해 사상 최대 경상수지 흑자 다가섰다 ○10월 경상흑자 68.1억 달러…30개월 연속 흑자

○흑자 규모 축소…추석연휴 영향+선박 수출 조정 등

○11월부터 반도체 수출 견인…월100억달러 이상 회복

■ [위기의 카드]비용·규제 겹악재…수익성·건전성 동반 흔들린다 ○경영환경 악화에 조달·대손비용 부담 커져

○가맹점 수수료·DSR 규제에 영업까지 제약

○비용관리·스테이블코인 협업 등 돌파구 모색

■ '초유의 사태'인데 접속자는 폭주?…'탈쿠팡' 대신 '앱이용' 최고치 ○사태 발생 전 1570만명→이달 1일 1798만명으로 증가

○객단가 주춤하다 회복…앱 신규 설치 건수는 급증

○대다수 개인정보 변경 위한 움직임으로 보여

그래픽 뉴스 : "갖고만 있었는데 연봉 넘게 벌었다…성실한 노동, 다 부질없네" [부동산AtoZ]

○서울 16개 구 아파트값 상승액, 평균 연봉 초과

○강남·서초·송파·용산, 연봉 5~6배 상승

○정부 대책 발표 앞두고 회의론…"규제로는 격차 못 줄여"

the Chart : 고환율 유탄맞은 은행들…3분기 재무건전성 하락

○3분기 환율 1400원대로 올라서면서 은행 자본비율 악화

○4분기도 환율 상승세 이어져, 건전성 추가 악화 우려

○CET1 13.59%, 전분기말 대비 0.03%포인트 하락

오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 나라스페이스테크놀로지청약, 예정공모가 1만3100~1만6500원

○해외

08:50 일본 GDP(QoQ) (3분기)

08:50 일본 GDP물가지수(YoY) (3분기)

12:00 중국 무역수지(USD)(11월)

16:00 독일 산업생산(MoM) (10월)

20:00 캐나다 선행지수(MoM) (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 0℃( ▼ 3 ℃ ) ｜최고기온 : 6℃( ▼ 6 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 나쁨｜오후 보통

