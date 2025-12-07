본문 바로가기
창원 월영동 아파트서 '불' … 60대 부부 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.07 10:11

소방대원이 경남 창원시 마산합포구 월영동의 한 아파트 화재 현장에서 진화작업을 하고 있다. 창원소방본부 제공

7일 오전 2시 36분께 경남 창원시 마산합포구 월영동의 한 아파트 3층에서 불이 났다.


이 불로 60대 부부가 심정지 상태로 병원에 이송됐으나 결국 숨졌다.

아파트 주민 130여명은 밤새 인근 행정복지센터 대강당에 몸을 피했다가 순차적으로 귀가했다.


불은 집안 내부 100㎡ 등을 태워 소방서 추산 5500만원 상당의 재산 피해를 낸 뒤 소방 당국에 의해 이날 오전 3시 38분께 모두 꺼졌다.


불이 난 아파트는 22층 규모 건물로, 불이 시작된 호실은 16층까지 있는 것으로 확인됐다.

1990년대에 지어진 이 아파트는 당시 기준으로 저층부에 자동소화장치(스프링클러)를 설치해야 하는 대상이 아니었던 것으로 전해졌다.


소방 당국은 전기적 요인에 의한 화재로 추정하고, 경찰 등과 합동 감식을 통해 정확한 화재 원인을 조사할 예정이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

