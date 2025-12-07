본문 바로가기
장금용 창원특례시장 권한대행, 산불 대응체계 현장 점검 나서

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.07 09:42

장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 산불 예방을 위해 산림드론감시단의 드론 예찰 활동과 산불 대응체계 전반을 점검하고, 현장에서 근무 중인 산불감시원들을 격려했다.

장금용 창원특례시장 권한대행, 산불 대응체계 점검.

장금용 창원특례시장 권한대행, 산불 대응체계 점검.

지난 5일 이뤄진 점검은 감시원이 배치되기 어려운 감시 사각지대 등 산불취약지역의 관리를 강화하기 위해 올해부터 새롭게 운영 중인 '산림드론감시단'의 운용 실태를 직접 확인했다.


이 자리에서 산불진화대원의 안전장비 및 개인진화장비 배치 상황을 점검하고 현장에서 산불예방 활동을 수행 중인 감시원들과 만나 근무환경 및 개선 필요사항도 청취했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "현장에서 산불 예방을 위해 묵묵히 헌신하고 계신 감시원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "입산자 화기물 소지 금지, 산림 및 연접지 소각행위 단속 등 선제적 예방 활동을 지속해서 강화해 달라"고 말했다.


이어 "건조한 날씨가 이어지면서 산불 위험도가 높아지고 있는 만큼 감시 사각지대 등 산불취약지역을 중심으로 드론 감시를 집중해 단 한 건의 산불도 발생하지 않도록 예방에 최선을 다해달라"고 덧붙였다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

