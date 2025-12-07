음악의 아버지 '바흐' 신앙심 예술 세계 '크리스마스 오라토리오'공연

대전시립합창단, 지휘 빈프리트 톨 지휘...제174회 정기연주회

대전시립합창단이 오는 11일 오후 7시 30분 대전시립연정국악원 큰 마당에서 제174회 정기연주회 '크리스마스 오라토리오'를 개최한다.

이번 연주회는 음악의 아버지라 불리는 바흐의 신앙심 깊은 예술 세계를 오롯이 경험할 수 있는 무대로, 빈프리트 예술감독 지휘 아래 국내 최정상 성악가와 함께 펼쳐진다.

첫 곡은 모테트 작품번호 225'Singet dem Herrn ein Neues Lied (새 노래로 여호와께 노래하라)'가 연주된다. 바흐의 모테트 중 가장 환희에 차고 기교적으로 완성도 있는 대작으로, 두 개의 합창단이 대위법적으로 어우러지며 펼쳐지는 웅장하고 역동적인 합창으로 관객들의 마음을 깨울 예정이다.

이어지는 무대는 바흐의 최고 걸작 중 하나로 꼽히는 작품번호 248' Weihnachts-Oratorium (크리스마스 오라토리오)'중 1, 5, 6부가 연주된다.

총 6부로 구성된 이 작품은 예수 탄생의 기쁜 소식을 전하는 축복과 환희의 음악으로, 이번 연주회에서는 예수 탄생을 축하는 목자들의 이야기가 담긴 1부와 베들레헴 별의 경배, 동방박사의 방문 등을 묘사한 5부와 6부를 통해 성탄의 의미를 되새기는 깊이 있는 음악과 벅찬 감동을 선사할 예정이다.

대전시립합창단의 예술감독 겸 상임지휘자인 빈프리트 톨의 섬세하고 깊이 있는 지휘와 영롱한 음색의 소프라노 강혜정, 깊이 있는 표현력의 카운터테너 정민호, 유려한 음악의 테너 김세일, 웅장하고 따뜻한 음색의 베이스 안대현이 솔리스트로 참여하여 작품에 감동을 더한다, 또한 바로크 음악의 정수를 선사할 카메라타 안티콰 서울과 대전시립합창단이 함께하여 잊지 못할 하모니를 만들어 낼 예정이다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



