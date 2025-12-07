본문 바로가기
[내일날씨]맑고 낮 최고 5~11도…동해안 중심 건조·강풍

황서율기자

입력2025.12.07 09:09

수도권과 강원도는 8일 월요일 대체로 맑겠고 충청권은 오전부터, 남부지방과 제주도는 오후부터 맑아질 것으로 보인다.


초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.11.18 윤동주 기자

초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.11.18 윤동주 기자

아침 최저기온은 -3~7도, 낮 최고기온은 5~11도로 예상된다.

동해안 중심으로는 당분간 대기가 매우 건조하고 강한 바람이 불겠다.


미세먼지 농도는 전국에서 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠지만 영남권·제주권은 새벽에 '나쁨'일 것으로 예상된다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.5m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·서해 1.0~3.5m, 남해 0.5m~2.5m로 예상된다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
