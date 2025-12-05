광주시 도척스포츠타운, 다목적체육관 증축으로 새 단장

광주시 도척면, 5개 단체 합동 송년회 성료

경기 광주시 도척면은 5일 도척스포츠타운에서 '도척스포츠타운 제막식'과 '도척면 5개 단체 합동 송년회'를 연이어 개최하며 한 해를 뜻깊게 마무리했다.

광주시 도척면이 5일 도척스포츠타운에서 '도척스포츠타운 제막식'을 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

제막식은 도척면 체육회 주최·주관으로 열렸으며 방세환 시장을 비롯해 시의회 의장 및 시·도의원, 지역 기관·단체장 등 내외빈 150여 명이 참석해 새롭게 단장한 도척스포츠타운의 출발을 축하했다.

올해 새롭게 조성된 도척스포츠타운은 규격 축구장 1면과 풋살장 등 주요 시설을 정비하고 테니스장·족구장·씨름장·게이트볼장을 비롯한 다양한 생활체육 기반시설을 재정비했다.

특히, 체육관은 5층 718㎡를 증축해 총면적 2654㎡ 규모의 다목적체육관으로 탈바꿈하며 지역 대표 생활체육 거점으로 거듭났다.

이어 열린 합동 송년회는 도척면 5개 단체(이장협의회, 주민자치위원회, 새마을남녀지도자협의회, 지역사회보장협의체)가 공동 주최·주관해 마련됐다. 행사는 제21대 대통령 선거 안정적 운영, 제27회 도척면민의 날 성공 개최, 제54회 시민의 날 행복부 종합 3위 달성 등 올 한 해 도척면이 이룬 주요 성과를 돌아보는 시간으로 채워졌다.

고형근 면장은 "도척면 체육회와 각 단체의 헌신적 협력이 있었기에 한 해를 안정적이고 성공적으로 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 지역 발전을 위해 지속적으로 함께 노력하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



