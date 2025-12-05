본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

넷플릭스, 워너브러더스 106조원에 인수

이종길기자

입력2025.12.05 22:28

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

HBO·CNN 확보…엔터 산업 지각변동 예고

넷플릭스, 워너브러더스 106조원에 인수
AD
원본보기 아이콘

넷플릭스가 워너브러더스 디스커버리를 720억 달러(약 106조원)에 인수하기로 합의했다고 월스트리트저널이 5일(현지시간) 보도했다. 세계 최대 스트리밍 서비스와 할리우드 대표 스튜디오가 결합하면서 엔터테인먼트 산업에 지각변동이 예고된다.


워너브러더스는 HBO 맥스와 CNN, TNT, 디스커버리 등을 보유하고 있다. 넷플릭스는 이번 인수로 오리지널 콘텐츠 제작 능력을 대폭 강화하고, 뉴스와 케이블 채널까지 손에 넣는다.

워너브러더스는 2022년 워너미디어와 디스커버리의 합병으로 탄생했다. 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스, 케이블 채널을 아우르는 종합 미디어 그룹이다.


워너브러더스는 매각 전에 케이블 방송 부문에 대한 기업 분할 작업을 완료할 예정이다. 지난 6월 스트리밍·스튜디오 사업과 케이블 방송을 내년까지 개별 기업으로 분할하겠다고 발표한 바 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원이 순식간에 14만원 됐다…엔비디아 출신이 세운 '이 회사' 2만원이 순식간에 14만원 됐다…엔비디아 출신이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기