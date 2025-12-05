본문 바로가기
사회
[내일날씨]추위 풀리고 포근한 날씨…수도권·강원 등 비·눈

오유교기자

입력2025.12.05 21:43

토요일 최저 -8℃~2℃, 낮 최고 4℃~14℃
일요일은 기온 더 오르며 포근함 지속
6일 오후부터 수도권, 충남, 강원 내륙·산지에 비나 눈
8일까지 달 인력 영향으로 해수면 높이 상승

이번 주말은 강추위가 물러나고 비교적 포근한 날씨가 이어지겠다. 다만 아침 기온은 영하권으로 떨어지는 곳이 많아, 최근 내린 눈이 얼어붙은 빙판길 사고에 주의가 필요하다.

5일 기상청에 따르면 토요일인 6일 아침 최저기온은 -8∼2℃, 낮 최고기온은 4∼14℃로 예상된다. 아침 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높고, 낮 기온은 평년보다 높을 것으로 보인다. 이는 한반도에 부는 바람이 비교적 온화한 서풍으로 바뀌기 때문이다.


주요 도시별 예상 기온은 서울 -1∼7℃, 인천 1∼9℃, 대전 -3∼10℃, 광주 -2∼11℃, 대구 -3∼10℃, 울산 -1∼11℃, 부산 1∼12℃다.

일요일인 7일 아침 최저기온은 -1∼8℃, 낮 최고기온은 9∼16℃로 토요일보다 더 오를 전망이다.


6일 중부지방 북쪽을 중심으로 기압골이 통과하면서 오전 중 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 비나 눈이 내릴 가능성이 있다. 오후부터 밤까지는 수도권, 충남권, 충북 북부, 강원 내륙·산지에 비나 눈이 오겠다. 예상 강수량은 수도권, 강원 내륙·산지에서 5㎜ 미만, 서해5도와 대전, 세종, 충남, 충북 북부는 1㎜ 안팎이다.


예상 적설량은 강원 산지에 1∼3㎝, 경기 북동부와 강원 북부 내륙에 1㎝ 안팎이다.

백두대간 동쪽을 중심으로는 대기가 매우 건조한 상태가 지속된다. 강원 산지·동해안, 경북 북동 산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 경남 동부 지역에는 건조특보가 유지되고 있다. 특히 6일 오후부터 7일까지는 강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안에 순간풍속 시속 55㎞(산지 70㎞) 안팎의 강한 바람이 불 것으로 보여 산불 위험이 높아질 전망이다.


해상의 물결도 높게 일겠다. 6일 오전 서해 중부 먼바다에서 바람이 시속 30∼60㎞(9∼16㎧)로 불고 물결이 1.5∼3.5m까지 일겠으며, 같은 날 밤부터는 동해 중부 바깥 먼바다와 동해 남부 북쪽 바깥 먼바다에서도 유사한 기상 조건이 예상된다. 특히 8일까지는 달의 인력 영향

으로 해수면이 높아져 저지대 침수 피해에도 유의해야 한다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr
