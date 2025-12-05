본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

현대엔지니어링, '힐스테이트 소사역' 외관 디자인으로 한국색채대상 RED(혁신)상 수상

오유교기자

입력2025.12.05 19:12

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국색채학회 주관 공식 시상식
건축·인테리어 부문에서 디자인 역량 높이 평가받아
"색채와 재료, 형태의 대비를 통해 설계 역량 보여준 사례"

현대엔지니어링이 제23회 한국색채대상 건축·인테리어 부문에서 'RED(혁신)상'을 수상했다고 5일 밝혔다.

힐스테이트 소사역 내부 포디움 공간. 현대엔지니어링.

힐스테이트 소사역 내부 포디움 공간. 현대엔지니어링.

AD
원본보기 아이콘

한국색채대상은 한국색채학회가 주관하고 산업통상자원부가 후원하는 색채 디자인 분야 국내 유일의 공식 시상식으로, 도시경관과 환경, 건축, 인테리어 등 전 영역에서 우수 사례를 선정한다.


현대엔지니어링은 ㈜데코피아와 함께 디자인한 '힐스테이트 소사역' 외관 디자인으로 이번 상을 수상했다. 해당 단지는 인천과 서울을 연결하는 경인로 인근에 위치하며, 부천의 도시 관문 역할을 수행하는 주거·상업 복합시설이다.

전체 외관은 어두운 톤의 색상과 유리, 석재, 벽돌 등 다양한 소재 대비를 활용해 차분하면서도 웅장한 이미지를 구현했다. 커튼월 유리 마감과 태양광발전시스템(BIPV) 적용도 반영됐다.


저층부 내부 포디움 공간에는 아이보리 톤 석재와 곡선형 아치 디자인, 밝은 조명을 적용해 단지 전체에 활력을 불어넣었다는 평가를 받았다. 해당 공간은 입주민뿐 아니라 지역 주민을 위한 개방형 공간으로 조성됐다.


현대엔지니어링 관계자는 "색채와 재료, 형태의 대비를 통해 설계 역량을 보여준 사례"라며 "지역성과 공간 정체성을 반영한 디자인으로 고객 만족도를 높여가겠다"고 밝혔다.




오유교 기자 5625@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도시’ 1위 차지한 그곳 "얼마나 매력적이길래"…5년 연속 ‘세계 100대 도... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 기적같은 일"…걷기조차 힘들었던 이봉주, 22분30초만에 5㎞ 완주

"먹방해도 되겠어"…교실 들어온 사슴, 시험지 '질겅질겅'

"공기가 재앙, 방독면 쓰고 다녀야해"…공해 최악 10곳 중 6곳 싹쓸이 '불명예'

'세계 매력적인 여행지' 서울 10위…파리 또 굳건 vs 런던 또 추락

"감옥서 술 주나", "리플리 증후군"…尹 계엄 1년 메시지에 비난 폭주

李 대통령 손목시계 공개···자필로 '국민이 주인인 나라'

갑자기 내린 첫눈에 '雪雪 기는' 도시

새로운 이슈 보기