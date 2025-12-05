아이엠비디엑스, 캔서파인드 선별 가능 암종 12종으로 확대

액체생검 기반 다중암 조기선별(MCED) 기술기업 아이엠비디엑스 아이엠비디엑스 461030 | 코스닥 증권정보 현재가 12,100 전일대비 250 등락률 +2.11% 거래량 2,856,248 전일가 11,850 2025.12.05 14:15 기준 관련기사 아이엠비디엑스, ESMO서 조직 없는 액체생검 기반 MRD 기술 공개아이엠비디엑스, 다중암 조기 스크리닝 서비스 8종→12종 확대"세계적 원천기술로 아시아 액체생검 시장 선점할 것" 전 종목 시세 보기 close 는 유럽종양학회 아시아 학술대회에서 인공지능(AI) 기반 조기암 선별검사 캔서파인드가 총 12종 고형암을 선별할 수 있다고 5일 밝혔다..

기존 8개 암종에서 신장암, 방광암, 자궁경부암, 자궁내막암 등 4개 암종을 추가하면서 국내 전체 암 유병자의 약 70% 이상을 커버할 수 있는 수준으로 확장했다.

아이엠비디엑스는 2년 전 대장암, 위암, 간암, 췌장암, 폐암, 유방암, 난소암, 전립선암 등 8개 주요 암종을 대상으로 조기암 선별 성능을 공개했다. 당시 김태유 대표는 "표준 선별검사가 없는 암종까지 확장해 포괄적인 스크리닝 도구를 제공하겠다"고 말했다.

캔서파인드는 총 12개 고형암에서 조기 발견 기회를 제공한다. 이는 2022년 기준 갑상선암을 제외한 국내 암 유병자 약 28만명 가운데 약 78%에 해당하는 규모다. 의료계에서는 국내 조기 검진 시스템 전반에 의미 있는 변화를 가져올 기술적 진전으로 평가하고 있다.

캔서파인드는 혈액 내 세포유리DNA(cfDNA)의 메틸화 패턴, 복제수 변이(CNV), 절편 크기 등 4가지 바이오마커를 통합 분석하는 앙상블 AI 모델을 적용해 정확도를 극대화했다. 12개 암종에서의 임상 검증 결과 민감도 91.8%, 특이도 97.3%를 기록했다. 조기 발견이 어려운 암종에서도 1기 86.9%, 2기 88.6%라는 높은 민감도를 확보해 조기암 선별 도구로서의 실효성을 입증했다.

김태유 아이엠비디엑스 대표는 "암의 조기 발견은 생존율을 결정짓는 가장 중요한 요소"라며 "범위 확장과 성능 고도화는 국민 건강 증진이라는 목표에 한 걸음 더 다가선 의미 있는 진전"이라고 설명했다.

이어 "기술 혁신을 통해 더 적은 데이터로 동일한 성능을 확보함으로써 검사비 부담을 낮추고 접근성을 확대하겠다"며 "표준 선별검사가 없는 암종까지 포함한 범용 조기암 스크리닝 플랫폼으로 자리매김하겠다"고 강조했다.

아이엠비디엑스는 ESMO Asia 2025 발표를 기점으로 캔서파인드의 기술 경쟁력을 적극적으로 홍보하고 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획이다.





박형수 기자



