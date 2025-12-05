［단독］거창군, 석산 오니, 복구 토로 둔갑 … 행정 공백이 낳은 환경 위기

오니 투입 여부 철저히 조사…그에 따른 책임

경남 거창군이 석산·산림 골재 채취 현장에서 발생한 오니(슬러지)의 복구토 사용을 사실상 방치해 온 것으로 드러나면서 행정 무책임 논란이 거세지고 있다.

관리 대상 폐기물로 분류되는 오니가 '토사'라는 명목 아래 현장에 무분별하게 투입돼 왔지만, 군은 이를 확인조차 하지 않은 채 수년째 '모르쇠'로 일관해 왔다는 지적이다.

오니는 함수율이 높고 토질 안정성이 낮아 복구토로 부적합한 경우가 많다. 그런데도 일부 현장에서는 오니를 토사와 뒤섞어 복구지에 사용해 왔으며, 군은 복구계획서에 적힌 '토사 투입'이라는 한 줄의 서류만 믿고 현장 점검을 사실상 포기했다.

지역 주민들은 "군이 현장에 한 번만 제대로 들어가 봤다면 오니 투입 여부는 금방 확인할 수 있는 수준"이라며 "행정이 알고도 묵인한 것 아니냐"고 비판했다.

군이 실시한다는 현장 확인은 사진 확인과 외형 점검에 그치며, 오니 여부를 확인할 수 있는 성상 검사·샘플링 분석은 단 한 차례도 진행된 적이 없는 것으로 알려졌다.

한 산림복구 전문가는 "이 정도면 관리 부실이 아니라 관리 포기"라며 "허가만 내주면 그 뒤엔 모든 권한을 현장에 떠넘긴 셈"이라고 꼬집었다.

지역 주민들의 불신도 깊어지고 있다. 우기철마다 복구지 인근에서 흙탕물과 오탁이 지속해서 발생해 왔지만, 군은 매번 "문제없다"는 입장만 반복하며 원인 규명에 나서지 않았다.

그러면서 "군이 관리만 제대로 했다면 이런 문제는 애초에 생기지 않았을 것"이라며 강하게 반발하고 있다.

이번 사태를 단순한 관리 미흡으로 보기 어렵다고 지적한다. 오니 투입이 확인되면 복구사업의 근간이 흔들릴 뿐 아니라, 산림·수질 오염으로 이어질 가능성도 있기 때문이다.

지역 주민들은 "군은 이제라도 오니 투입 여부에 대한 전면 조사와 책임 규명에 나서야 한다"며 "관리 체계 보완이 아닌, 제도 전면 재정비가 필요한 단계"라고 강조했다.

지역사회에서는 거창군이 더는 '서류 행정' 뒤에 숨을 것이 아니라, 현장의 실태를 있는 그대로 밝혀야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

거창군 관계자는 "지금이라도 오니 투입 여부를 철저히 조사하고, 그에 따른 책임을 명확히 밝혀야 한다"라며" 단순한 관리 체계 보완으로는 부족하며, 이제는 제도 전반을 근본적으로 다시 설계해야 할 시점이라"고 밝혔다.

이어 "거창군은 군민의 안전과 환경을 지키기 위해 행정 공백을 해소하고, 투명하고 철저한 관리 체계를 마련하겠다"고 했다.





