수출 실적·산업 기여 동시 인정… 아시아비엔씨 5천만불 탑, 황종서 대표 은탑 수훈

제62회 무역의 날…수출 전문성과 경쟁력·K-뷰티 확산 공로 공식 인정

글로벌 유통 플랫폼 기업 ㈜아시아비엔씨(ASIABNC)는 4일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 '제62회 무역의 날 기념식'에서 '5천만불 수출의 탑'을 수상했다. 같은 자리에서 황종서 대표는 대한민국산업훈장 중 두 번째로 높은 영예인 '은탑산업훈장'을 수훈하며, 기업과 대표가 동시에 국가적 성과를 인정받는 뜻깊은 결실을 거뒀다.

은탑산업훈장은 대통령이 직접 수여하는 최고 권위의 산업훈장으로 국가 산업 발전에 탁월한 공로를 세운 인물에게 제한적으로 수여된다. 황종서 대표는 △글로벌 유통 측면으로 기업 경쟁력 고도화 △K-뷰티 수출 확산 및 해외 시장 개척 △특히 중소 인디 브랜드 화장품 중심의 수출 다변화에 기여한 공로를 통해 글로벌 시장에서 한국 화장품 산업의 위상을 높인 점을 높이 평가받아 이번 훈장을 받았다.

아시아비엔씨가 수상한 '5천만불 수출의 탑'은 수출 실적을 기준으로 수여되는 국가 최고권위의 수출 포상 중 하나다. 회사는 K-뷰티 수출을 통해 꾸준한 해외 시장 확대와 함께 21년 3천만불 수출탑에 이어 이번에 5천만불 수출탑을 수상하게 되었다. 현재 60여개국에 중소기업 브랜드 제품을 활발히 수출하고 있으며, 국가별 맞춤 전략을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화해 왔다.

아시아비엔씨가 달성한 연간 5천만 달러 규모의 화장품 수출 성과는 단순한 실적을 넘어 수출 제품의 경쟁력과 글로벌 B2B 수출 업무의 전문성, 글로벌 유통 플랫폼으로서의 역량을 공식적으로 인정받았다는 점에서 큰 의미가 있다.

황종서 대표는 "이번 수상은 아시아비엔씨의 글로벌 신시장 개척을 향한 지속적인 노력과 임직원들의 헌신이 함께 이뤄낸 성과"라며 "앞으로도 한국 화장품 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 책임감을 가지고 세계 시장에서 경쟁력을 강화하겠다"고 소감을 밝혔다.

아시아비엔씨는 이번 수상을 계기로 브랜드 가치 강화, 글로벌 파트너십 확대, 디지털 유통 혁신, 오프라인 시장 확장을 추진하며, 글로벌 K-뷰티 산업 성장과 국가 경제 발전에 기여하는 기업으로서 입지를 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>