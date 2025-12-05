80돌 맞은 기아…정의선 "한 편의 서사…위대한 여정"

1944년 창립…한국 모빌리티 역사

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 120,900 전일대비 600 등락률 +0.50% 거래량 964,117 전일가 120,300 2025.12.05 10:59 기준 관련기사 "자전거·삼륜차부터 EV·PBV까지"…기아 도전의 80년 역사코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환미국 車브랜드 평가서 현대차 8위…1위는 스바루 전 종목 시세 보기 close 가 창립 80주년 맞아 지난 발자취를 돌이켜보고 미래 모빌리티를 향한 새로운 비전을 공유했다. 1944년 자전거를 시작으로 삼륜차를 거쳐 전기차와 PBV(목적기반차량)에 이르는 기아의 성장사에는 한국의 이동수단, 모빌리티 역사가 고스란히 담겼다.

정의선 현대자동차그룹 회장은 5일 경기 용인시 기아 비전스퀘어에서 열린 '기아 80주년 기념행사'에서 "기아의 80년은 한편의 서사처럼 위대한 여정이었다"며 "현대자동차그룹을 대표해 지난 80년을 기억하며 함께 해온 모든 분께 깊이 감사드린다"고 말했다.

행사에는 정 회장과 송호성 기아 사장을 비롯해 전·현직 임직원과 이학영 국회부의장과 김남희 국회의원, 강기정 광주시장 등 외빈 등 400여명이 자리했다.

이날 기아는 역사를 총정리하고 재조명한 사사 '기아 80년'을 공개했다. 지난 1994년 50주년 사사를 펴낸 이후 30년 만의 역사사로, 현대차그룹에 합류한 후 처음으로 발간했다.

사사는 모빌리티 산업에만 전념했던 역사를 '도전과 분발'이라는 주제로 정리했다. 김철호 창업자의 기술입국·산업보국 정신, 기아 회생을 이끌어낸 정몽구 명예회장의 품질경영과 글로벌 경영, 혁신을 통해 조직 문화를 바꾸어 낸 정의선 회장의 디자인 경영, 최근 '기아 대변혁(Total Transformation)'에 이르는 성장 과정을 조명했다.

송호성 사장은 "사사 편찬에서의 교훈을 바탕으로 창업 이래 이어 온 '분발의 정신'을 되새길 것"이라며 "정신적 자산을 포함한 기아의 헤리티지를 잘 간직해 미래로 나아갈 수 있는 원동력으로 삼겠다"고 말했다.

새로운 모빌리티 시대를 맞이해 브랜드 방향성과 확고한 비전을 제시하는 미래 콘셉트카 '비전 메타투리스모'도 최초 공개했다. 역동적인 주행 성능과 여유로운 실내 공간을 결합, 이동의 개념을 단순한 주행에서 휴식과 소통으로 확장한 미래 콘셉트카다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>