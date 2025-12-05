"따뜻한 도시의 비밀"… 고양시, 29만 시민 봉사로 온기를 나누다

고양시 29만 봉사자의 아름다운 '따뜻한 연대'

새내기 봉사자부터 청소년·청년 봉사 기획단까지

"쌀국수 한 그릇, 빗물받이 청소까지" 실천

돌봄 넘어 환경·지역문제 해결 위한 '시민 행동으로'

경기 고양특례시(시장 이동환) 곳곳에서 자신의 시간을 내어 이웃과 마주하고 일상의 온기를 나누는 시민들이 도시를 따뜻하게 만들고 있다. 거창한 선행이 아닌, 생활 속에서 스며 나오는 작은 실천들이 모여 지역 공동체의 온도를 높이는 것이다. 이러한 변화의 중심에는 자원봉사를 시민들의 일상으로 확산시키고 연결하는 고양시자원봉사센터가 있다.

이동환 고양특례시장이 지난해 12월 열린 고양시자원봉사센터 사랑의 연탄 나눔 행사 모습. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

고양시자원봉사센터는 1997년 설립 이후 지역사회와 시민을 잇는 자원봉사 허브로 자리하고 있다. 고양시내 29만명의 봉사자와 335개 봉사단체가 활동 중으로, 센터는 연령과 분야를 아우르는 다양한 프로그램을 구성해 시민참여 기반을 넓히고 있다.

올해는 ▲수해복구 지원 ▲사랑의 연탄·김장 나눔 ▲재난대응 자원봉사 지원사업 ▲자원봉사 단체·활동처 네트워크 사업 ▲청소년·청년 자기주도형 자원봉사 ▲탄소중립 실천 환경보전 자원봉사 등 고양시 곳곳을 살피며 든든한 버팀목으로 자리 잡고 있다.

장애를 딛고 22년간 봉사의 길을 걸어온 이연희 자원봉사자. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

삶의 현장서 피어나는 작은 실천…고양을 움직이는 시민 봉사자들의 이야기

특히, 자신의 경험과 재능을 나누며 삶의 희망을 발견한 시민 봉사자들의 이야기가 잔잔한 감동을 준다.

장애를 딛고 22년 동안 봉사의 길을 걸어온 이연희씨는 "장애를 안고 절망 속에서 헤매던 저와 세상을 다시 연결해 준 희망이 바로 자원봉사였다"고 말했다. 현재는 무료 급식소 운영 지원부터 교육 강사, 거점센터 매니저로 활동하며 시민 참여의 매개자로 활약 중이다.

장항동에서 쌀국수 가게를 운영하는 이찬희씨는 자신의 요식업 경험을 살려 2023년 12월부터 매년 상하반기 두 번씩 '쌀국수 200인분 나눔 행사'를 진행하고 있다. "내 마음 돌보고 싶어 시작한 일이 오히려 나를 더 따뜻하게 만들었다"는 그의 말처럼, 봉사가 곧 자신을 돌보는 과정임을 보여준다. '누군가에게 이로운 사람이 되고 싶다'는 단순한 마음으로 시작한 일이, 이제는 특별한 행위가 아닌 일상의 일부가 됐다.

또한 과거의 연대 정신을 이어가며 지역사회로 확장해 나가는 단체도 있다.

고양 ROTC 봉사단은 군복을 벗은 후에도 공동체 정신을 이어가며 고양시 전역에 사회공헌 활동을 펼치고 있다. 저소득층 취약계층 대상 사랑의 연탄 나눔, 삼계탕 나눔 행사는 물론, 지난 3월에는 경북 의성군 산불 피해 지역에 긴급구호 물품을 전달하며 폭넓은 연대활동을 이어가고 있다.

일산동구 일대를 돌아다니며 담배꽁초를 줍는 새내기 봉사자들. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

새내기 봉사자부터 청소년·청년까지…누구나 쉽게 참여하는 생활 속 자원봉사

고양시자원봉사센터는 누구나 쉽게 자원봉사에 접근할 수 있도록 참여 문턱을 크게 낮췄다.

자원봉사를 하고 싶지만 어디서, 어떻게 시작해야 할지 모르는 시민들을 위해 '자원봉사 여기어때' 프로그램을 운영하고 기초 교육, 참여 방법 안내 등 스스로 맞는 봉사 유형을 찾도록 돕는다.

특히 자원봉사 진입 장벽을 낮추기 위해 기획된 '꽁초깅(담배꽁초 줍기)' 활동은 올해 총 18회 운영돼 562명의 새내기 봉사자를 끌어들이며 총 600ℓ의 쓰레기를 수거했다.

생활권 내 접근성도 높였다. 덕양분소와 덕양구청, 일산동·서구청 등 15개 거점센터를 운영해 시민과 가장 가까운 곳에서 활동을 지원하며, 지역 특성에 맞는 프로그램을 기획하고 실행했다.

올해는 총 64명의 매니저가 배치돼 주민들과 긴밀히 협력해 ▲자원봉사 여기어때 ▲자원봉사 홍보캠페인 ▲잠자는 장바구니를 깨워라 등 다양한 프로그램을 추진하며 지역 단위의 지속 가능한 참여 기반을 구축했다.

청소년과 청년층의 참여도 활발하다. 올해 4월 발족한 54명의 청소년·청년 자원봉사 기획단은 ▲디지털 소외계층 교육 ▲환경교육 및 업사이클링 ▲유기동물 보호 및 반려문화 ▲사회적 고립 청년 인식 개선 ▲고령층 건강 증진 및 세대교류 등 지역사회 문제 해결과 자원봉사 문화 확산을 목표로 시민 참여형 프로그램을 직접 기획·운영했다.

2025 바다의 시작 캠페인. 고양특례시 제공 원본보기 아이콘

단순한 돌봄 넘어 환경 보호·시민 인식 개선까지…확장되는 자원봉사의 가치

고양시의 자원봉사는 단순한 '돌봄'의 의미를 넘어 도시의 문제를 발견하고 해결하는 '시민 행동'으로 확장되고 있다.

대표적인 예로 '2025 바다의 시작' 캠페인이 있다. 빗물받이에 버려진 담배꽁초와 쓰레기가 하천과 바다로 유입되는 문제에 대한 시민 제보로 시작된 이 캠페인은 탄현 먹자거리, 라페스타 먹자거리, 중산동, 백석역, 지축역, 대화역 등지에서 154개 빗물받이의 오염물을 제거하고 총 1890ℓ의 쓰레기를 수거하며 도시 환경 개선과 침수 예방에 크게 기여했다.

에코(Eco, 생태)와 볼런투어(Voluntour, 봉사+여행)를 결합한 '에코 볼런투어' 프로그램도 운영하고 있다. 시민이 직접 자연을 이해하고 보호하는 환경 체험형 자원봉사로, 올해는 ▲행주산성 생태길 폐기물 수거 및 유해식물 제거 ▲정발산 야생조류 먹이 주기 ▲창릉천 플로깅(걸으면서 쓰레기 줍기) 등 총 6회의 활동이 이뤄졌다.

고양시자원봉사센터 관계자는 "자원봉사가 도시의 문제를 해결하는 시민 행동으로 확대되면서 고양시는 더욱 따뜻하고 단단해지고 있다"며 "앞으로도 시민들이 생활 속에서 쉽게 참여하고 함께 성장할 수 있는 봉사 문화를 만들어가겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>