보끔당, 동대문엽기떡볶이 운영 노하우 담아 2025 배민푸드페스타 참여

정진기자

입력2025.12.05 09:29

닭볶음탕 전문 프랜차이즈 보끔당이 배달의민족에서 진행하는 대형 할인 행사 '2025 배민푸드페스타'에 참여하며 연말 소비자 공략에 나선다. 보끔당은 동대문엽기떡볶이를 운영하는 ㈜핫시즈너가 새롭게 선보인 세컨드 브랜드로, 차별화된 메뉴 경쟁력을 기반으로 빠르게 인지도를 넓히고 있다.


이번 행사는 12월 1일부터 12월 28일까지 약 한 달간 진행되며, 행사 기간 동안 배달 주문 시 최소 주문금액 27,000원 이상 전 메뉴에 3,000원 할인 쿠폰이 적용된다.

보끔당은 국내산 생닭과 특제 비법 소스를 사용한 닭볶음탕으로 깊은 풍미와 깔끔한 매운맛을 동시에 살린 것이 특징이다. 여기에 다년간 프랜차이즈를 안정적으로 운영해 온 가맹본부의 노하우가 더해져 브랜드에 대한 신뢰도 또한 꾸준히 상승하고 있다.


보끔당 관계자는 "연말을 맞아 배민푸드페스타를 통해 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 이번 프로모션에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 이벤트와 혜택을 통해 소비자들이 부담 없이 즐길 수 있는 브랜드로 자리매김하겠다"고 전했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
