아이스크림미디어, 코딩로봇 '뚜루뚜루'로 '100만불 수출 탑' 수상

아이스크림미디어는 4일 열린 제62회 무역의 날 기념식에서 '100만불 수출의 탑'을 받았다고 5일 밝혔다.

'수출의 탑'은 무역의 날을 기념해 한 해 동안 해외 시장 진출과 성과 향상에 기여한 기업에게 수여하는 상으로, 한국무역협회가 주최하고 산업통상부가 주관한다.

박기석 아이스크림미디어 회장이 '백만불 수출의 탑' 트로피를 들고 기념 촬영하고 있다.

아이스크림미디어는 자사 스마트 코딩 교육용 로봇 '뚜루뚜루(TRUETRUE)'를 중심으로 지난해 7월부터 올해 6월까지 1년간 글로벌 시장에서 수출 성과를 거두며 이번 수출의 탑을 수상했다.

'뚜루뚜루'는 기초 코딩부터 인공지능(AI) 학습까지 활용 가능한 제품이다. 스페인 마드리드 정부 지자체 계약을 비롯해 그동안 중동·유럽·아시아 등 30개국 이상에 수출됐다. 특히 스페인과 아랍에미리트(UAE) 시장에서 대규모 공급 계약을 성사시키고, 최근에는 일본·홍콩·남미 등 다양한 권역에서 신규 파트너십을 확대하며 글로벌 공급망을 넓혀가고 있다.

박기석 아이스크림미디어 회장은 "이번 수출의 탑 수상은 자체 개발한 교육 기술과 제품 경쟁력을 기반으로 해외 시장에서 의미 있는 성장을 만들어 온 결과"라며 "앞으로도 파트너사와의 협력 확대, 글로벌 교육 솔루션 개발, 신규 국가 진출을 지속해 한국 에듀테크의 경쟁력을 세계 시장에 널리 알리겠다"고 했다.





