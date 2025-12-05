농구 명문 '경복고'·동호인 농구 '업템포', 코리아컵 결승 맞대결

문체부 승강제리그에 11개 종목 12만명 참가

참여 단체에 대관료·심판 수당 등 국고 지원

고교 농구 명문 경복고등학교와 동호인 농구 강호 업템포 간의 '2025 코리아 컵 최강전' 결승 경기가 6일 오후 7시 동국대학교 체육관에서 열린다.

코리아 컵은 문화체육관광부가 생활체육과 전문체육의 연계 기반을 마련하기 위해 추진하고 있는 '스포츠클럽디비전(승강제리그)' 사업의 일환이다. 생활체육 스포츠클럽디비전 리그와 대한민국농구협회 국내대회 성적을 반영해 구성한 최상위 등급 대회로 지난달 22일 개막했다. 이번 대회에서는 생활체육 동호인 농구 24개 팀과 전문체육 고교 농구 1개 팀이 참가해 토너먼트 방식으로 경쟁해 경복고와 업템포가 결승에 올랐다. 이번 결승전에는 선수단과 관계자, 관중 100여명이 함께할 예정이다.

동호인 농구팀 업템포와 아울스의 '2025 코리아 컵 최강전' 경기 장면 [사진 제공= 문화체육관광부]

문체부는 올해부터 스포츠클럽디비전 사업에 참여한 대한민국농구협회에 전국 단위 리그 운영, 대관료, 심판·운영요원 수당 등 리그 운영 전반에 국고를 지원하고 있다.

스포츠클럽디비전 사업은 경기력 수준에 따라 승격·강등이 이뤄진다. 이를 통해 생활체육 참여 기반을 강화하고 전문체육과의 연계를 마련하는 데 목적이 있다.

올해 스포츠클럽디비전 사업(11월19일 기준)에는 농구를 포함해 모두 11개 종목에서 1627개 리그, 1만2698개 팀, 11만7316명이 참여했다.

이선영 문체부 체육국장은 "문체부는 체육 시설을 확충하고 리그 운영 여건을 개선해 국민 누구나 가까운 곳에서 다양한 스포츠를 즐길 수 있도록 뒷받침하겠다"고 밝혔다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



