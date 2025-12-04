본문 바로가기
경찰, 폭설에 따른 교통비상 발령…위험 도로 통제 총력 대응

변선진기자

입력2025.12.04 21:59

서울에 눈이 거세게 쏟아지면서 경찰이 시민 안전을 위해 교통비상 체제를 가동하고 위험 구간 통제 등 긴급 대응에 나섰다.

4일 서울경찰청은 서울 전역에 예상보다 많은 눈이 내림에 따라 시민 안전을 위해 주요 도로를 우선적으로 통제하고, 각 경찰서장을 중심으로 교통비상 체제를 가동하는 등 전 기능이 총력 대응 중이라고 밝혔다.


경찰은 이날 오후 9시30분 기준 감사원길, 내부순환로 및 북부간선도로 진입램프, 인왕산길 입구 등 16개 구간을 통제 중이다.

경찰은 시민들에게 강설 및 결빙으로 인한 교통사고 위험이 높은 도로를 우회하는 등 안전 운전에 각별히 유의해 줄 것을 당부했다.


경찰 관계자는 "눈이 그친 이후에도 내일 아침 출근 시간대 결빙구간에 사고 방지를 위해 반복 순찰도 병행할 예정"이라며 "강설에 따른 교통 불편 신고에 대해 적극 대응할 예정이므로 필요사항을 경찰에 신고해주시기 바란다"고 전했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

