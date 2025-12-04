안동, ‘치유관광도시’ 첫 발 내딛다

이재갑 의원, 치유관광산업 육성 조례 대표발의

미래 전략산업 기반 마련

안동시가 치유관광을 새로운 도시 성장축으로 삼기 위한 제도 정비에 속도를 내고 있다.

안동시의회 이재갑 의원(와룡·길안·임동·예안·도산·녹전)은 3일 열린 제263회 정례회에서 '안동시 치유관광 산업 육성 및 지원 조례안'을 대표 발의하며, 안동형 치유 관광체계 구축을 위한 법적 토대를 마련했다.

이번 조례안은 2026년 4월 시행 예정인 '치유관광 산업 육성에 관한 법률'에 선제적으로 대응해, 안동 고유의 자원을 기반으로 한 치유관광 산업 육성을 체계화하는 데 목적이 있다.

특히 안동이 가진 정신문화, 세계유산, 자연경관, 고택·서원 등 특화 자원을 관광과 치유 산업으로 연계하는 구체적 근거가 포함됐다.

치유(웰니스)관광은 신체·정신·정서적 회복을 목표로 한 관광 활동으로, 글로벌 시장에서 가장 빠르게 성장하는 분야다.

글로벌웰니스연구소(GWI)는 세계 웰니스 관광 시장이 2023년 8302억 달러에서 2028년에는 1조1000억 달러로 확대될 것이라고 전망했다.

국내 또한 문화체육관광부가 치유관광 인증제도를 도입하며 88개소의 '우수 웰니스 관광지'를 선정하는 등 산업 기반이 빠르게 확대되고 있다.

안동은 천년 유교문화가 축적된 정신 치유자원, 낙동강과 산림이 조성한 자연 치유환경, 고택과 서원을 활용한 전통 숙박·체류 시설 등 치유관광에 특화된 도시 경쟁력을 보유하고 있다. 명상·힐링·숲 치유·로컬푸드·고택 스테이 등 다양한 테마 개발이 가능한 것도 강점이다.

조례에는 ▲시장 책무 ▲치유관광 산업 육성사업 추진 ▲치유관광 사업자 등록제 ▲실태조사 및 협력체계 구축 ▲전문 자문위원회 설치 ▲재정지원 및 포상 근거 등 산업 육성을 위한 전반적 내용이 담겼다.

이를 통해 안동시는 치유관광 생태계 조성과 민관 협력 강화, 사업자 체계 관리 등 정책을 본격적으로 추진할 수 있게 된다.

이재갑 의원은 "안동은 정신문화와 자연이 만나 치유관광의 최적지를 이루고 있다"며 "이번 조례 제정은 안동이 치유·복지·관광이 융합된 미래형 치유도시로 도약하는 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "시민의 건강 증진은 물론 지역경제 활력 제고로 이어지는 치유 관광산업의 토대를 더욱 굳건히 다지겠다"고 강조했다.

치유와 관광이 결합한 신성장 산업은 이미 글로벌 도시 경쟁력의 주요 변수로 떠오르고 있다. 안동이 가진 문화·자연 자본이 제도적 기반 위에서 어떤 혁신 모델로 확장될지 주목된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>