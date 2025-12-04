본문 바로가기
수도권·강원 대설 특보에 중대본 1단계

변선진기자

입력2025.12.04 18:48

행정안전부는 서울·인천·경기·강원 등 4개 시도에 4일 오후 6시부터 대설 위기경보를 '관심'에서 '주의'로 상향하고 중앙재난안전대책본부 1단계를 가동했다.

윤호중 중대본부장(행안부 장관)은 서울에 올겨울 첫눈이 내리면서 퇴근길 교통혼잡, 미끄러짐 사고 방지를 위해 제설작업을 철저히 하고눈길·빙판길 감속운행 등을 적극 홍보하라고 지시했다.


윤 본부장은 비닐하우스, 축사, 조립식 주택, 노후건축물 등 적설취약구조물과 체육시설, 공연장 등 다중이용시설에 대한 안전점검 및 피해예방 활동을 강화하라고도 말했다.

또 새벽, 이른아침 등 한파 취약시간 대비 독거노인, 쪽방촌 주민 등 취약계층 안전관리를 강화하고, 한파쉼터 개방 및 운영에 차질이 없도록 하라고 강조했다.


국민은 기상정보를 수시로 확인하고, 주간 시간대 안전한 상황에서 제설작업을 실시하는 등 국민행동요령을 준수해달라고 당부했다.




변선진 기자 sj@asiae.co.kr
