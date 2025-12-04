본문 바로가기
일본, 초·중 전국 학력테스트에 남녀 이외 제3의 성별 선택지 도입

박은서인턴기자

입력2025.12.04 17:55

성별문항에 '해당없음'·'응답거부' 추가 결정
여대들도 트렌스젠더 입학 허용 움직임 확산

일본 정부가 내년부터 실시하는 전국 학력테스트의 성별 기재란에 기존 '남·여'외에 '어느 쪽에도 들어맞지 않는다'와 '응답하지 않겠다'를 선택할 수 있는 항목을 추가하기로 했다. 성 소수자에 대한 사회적 인식 변화와 국제적 기준에 부응하기 위한 조치로 풀이된다.

트렌스젠더 학생의 입학을 허용한 오차노미즈여대의 모습. 오차노미즈여자대학 유튜브 홍보영상

4일(현지시간) 요리우리신문에 따르면 문부과학성은 전날 전문가 회의에서 성 소수자를 배려하기 위한 이런 결정 내용을 보고했다고 전했다. 성별 정체성이 기존 이분법으로 구분되지 않는 학생들을 고려한 조정인 것이다. 국제학력 평가에서도 성 소수자를 배려한 항목이 확대되는 추세가 반영됐다는 취지다.


일본의 전국 학력테스트는 초등학교 6학년과 중학교 3학년을 대상으로 매년 실시되며 교육 수준 파악과 학습 기회균등 확보가 목적이다. 이러한 변화는 2023년 제정된 '성 소수자(LGBT) 이해 증진법' 이후 정부 차원의 포용 정책이 본격화되고 있다는 해석이 나온다.

교육 현장에서의 변화는 대학가에서도 이어지고 있다. 마이니치신문에 따르면 전국 60개 여자대학교를 대상으로 한 조사에서 출생 시 남성으로 분류됐지만 성 정체성이 여성인 트렌스젠더 학생의 입학을 허용한 학교는 오차노미즈여대와 나라여대 등 6곳으로 확인됐다. 응답한 대학 중 1곳은 관련 방침을 이미 확정했고 16곳은 검토 단계에 있는 것으로 나타났다.


일본의 이번 조치가 교육 환경 전반의 다양성 인식 확산으로 이어질지 주목된다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
