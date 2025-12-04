본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 첫눈 내린다…'돌풍에 눈보라' 주의

변선진기자

입력2025.12.04 17:27

수정2025.12.04 17:56

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4일 퇴근길 서울을 비롯한 수도권에 시간당 1∼3㎝, 최고 5㎝씩 눈이 쏟아지겠다.


연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 오후 4시20분 기준 서해 섬과 인천 강화, 충남북부서해안, 강원북부내륙·산지에는 이미 눈 또는 비가 내리고 있으며 서울도 1시간 내 눈이 내릴 전망이다.

강원동해안을 제외한 중부지방과 전북, 전남북부, 경북서부내륙·북동내륙·북동산지, 경남서부내륙, 제주에 이날 밤까지 눈과 비가 이어지겠다.


예상 적설은 경기북동부와 강원북부내륙·산지 3~8㎝, 경기북동부를 제외한 수도권과 강원중남부내륙·산지 2~6㎝, 세종·충남북부내륙·충북중부·충북북부·울릉도·독도 1~5㎝, 나머지 지역 1㎝ 안팎 또는 미만이다.


서울·인천·경기북부에는 이날 저녁(오후 6~9시)까지 시간당 1~3㎝, 최고 5㎝씩 눈이 쏟아질 가능성이 있다. 경기남부와 강원내륙·산지는 밤까지 이러한 폭설이 내릴 때가 있겠다. 세종과 충남북부내륙, 충북북부는 밤 한때 시간당 1~3㎝씩 눈이 오겠다.

금요일인 5일까지 강추위가 이어질 것으로 예상되는 가운데 눈이 내리면서 5일 출근길에는 빙판길과 도로 살얼음(블랙아이스)을 조심해야 한다.


5일 아침 최저기온은 -11~2도, 낮 최고기온은 1~9도일 것으로 예상된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균 "항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불수능에 이부진 아들 수능점수 화제…강남 학부모들 '술렁'

"뉴진스에 미안한 마음이 있냐" 질문에…민희진의 대답은

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 눈…'돌풍에 눈보라' 주의

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기