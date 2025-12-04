본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

디즈니+, 케스파컵 글로벌 독점 생중계

이종길기자

입력2025.12.04 17:15

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 개막…열네 팀 격돌

디즈니+, 케스파컵 글로벌 독점 생중계
AD
원본보기 아이콘

국내 유일의 LoL 단기 컵 대회가 디즈니와 만난다.


디즈니+는 6일 개막하는 '2025 케스파컵'을 글로벌 독점 생중계한다고 4일 밝혔다.

케스파컵은 한국e스포츠협회가 주최하는 대회다. 올해는 챔피언스코리아(LCK) 열 팀과 베트남·일본 올스타팀, 북미 클라우드9과 팀 리퀴드 등 모두 열네 팀이 출전한다.


예선·본선은 6~9일 온라인으로 열리고, 결선은 11~14일 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 펼쳐진다.


모든 경기는 한국, 일본, 홍콩, 호주, 뉴질랜드, 동남아시아 등 아태 지역 열한 곳에서 한국어와 영어로 중계된다. 경기 뒤 일주일간 다시 보기가 제공되며, 하이라이트 영상도 함께 공개된다.

디즈니+ 코리아는 SNS를 통해 팀별 환영 영상, 대회 하이라이트, 인터뷰 등을 순차 공개한다. 협회와 함께 시청 인증, 기대 평 작성 등 온·오프라인 이벤트도 진행한다.


디즈니+는 지난 9월 협회와 2025 케스파컵과 2026 아시안게임 독점 중계권 계약을 맺은 바 있다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균 "항생제도 안 듣는다" 경악…올해 4만5000명 '역대... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

불수능에 이부진 아들 수능점수 화제…강남 학부모들 '술렁'

"뉴진스에 미안한 마음이 있냐" 질문에…민희진의 대답은

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

퇴근길 수도권에 최고 5㎝ 눈…'돌풍에 눈보라' 주의

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기