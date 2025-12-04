12·3 비상계엄 1년 … 경남서도 규탄 집회

12·3 비상계엄 1년을 맞은 지난 3일 경남 곳곳에서 시민사회단체들이 집회를 열고 '내란 청산'과 '사회대개혁'을 주장했다.

진보성향 시민사회단체 20여곳이 참석한 '내란청산 사회대개혁 경남행동'은 이날 오후 6시 30분께 창원시 성산구 상남분수광장에서 집회를 열었다.

경남 창원시 성산구 상남분수광장에서 '내란청산 사회대개혁 경남행동' 주최 12·3 비상계엄 1년 맞이 집회가 열리고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

집회에는 경찰 측 추산 300여명이 모여 '내란 청산', '민주주의 회복', '사회대개혁 실현' 등이 적힌 손팻말과 현수막을 펼쳐 들었다.

이들은 "내란이 일어난 지 1년이 지난 지금까지 내란이 청산되지 않았다"라며 권력기관 개혁과 책임 규명, 후속 조치 등을 촉구했다.

이어 상남분수광장에서 한국은행 사거리 등을 지나 다시 집회장으로 돌아가는 1.2㎞ 구간을 행진했다.

경남 창원시 성산구 상남분수광장에서 '내란청산 사회대개혁 경남행동' 주최 12·3 비상계엄 1년 맞이 집회가 열리고 있다.

밀양, 진주, 거제, 양산, 산청, 김해, 합천, 사천 등에서도 내란 청산을 촉구하는 시민대회, 기자회견, 선전전 등이 펼쳐졌다.

경남비상행동은 집회에 앞서 "권력기관 곳곳에 숨어 있는 내란 세력 잔당이 온전히 정리될 때까지 행동을 멈추지 않겠다"라고 밝혔다.





