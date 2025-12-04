'연임 성공' 진옥동 "2기 체제는 기술변화에 대비해야…내년 키워드는 자본시장"

4일 사실상 연임에 성공한 진옥동 신한금융그룹 회장이 '2기 체제'에서는 기술변화의 방향성을 예측하고 이에 대비하는 것을 가장 중점적으로 추진하겠다고 밝혔다.

진 회장은 이날 신한금융 회장추천위원회(회추위)와 이사회를 통해 차기 회장 후보로 확정된 이후 기자들과 만나 "앞으로는 기술 변화의 방향성과 이에 대비하는 전략이 제가 가장 주목할 부분"이라며 이같이 말했다.

그는 "요즘 세상이 너무 빠르게 변하고 있다. LLM(거대언어모델)을 얘기한 지 얼마 되지 않아 멀티모달, 양자컴퓨팅, AI 월드모델까지 등장하고 있다"며 "이 기술들이 금융에 어떤 영향을 미칠지, 양자는 금융시스템을 어떻게 바꾸고 월드모델은 어떤 새로운 환경을 만들지 리더라면 한발 앞서 미래를 예측하고 준비해야 한다고 생각한다"고 강조했다.

앞으로의 3년 역시 '신뢰'를 가장 큰 축에 두겠다고도 했다. 진 회장은 "오늘도 말씀드렸지만 신념 중 하나가 '계속은 힘이다'"라며 "1기 때 강조한 '일류 신한'이 되기 위해 가장 중요한 것은 신뢰다. 이 신념은 변함이 없고 앞으로 3년 동안에도 가장 큰 축으로 둘 것"이라고 말했다.

내년 그룹의 최대 과제로는 '자본시장'을 꼽았다.

진 회장은 "정부에서 자본시장 활성화를 위해 많은 정책을 내놓고 있지만 우리의 자본시장, 즉 증권사가 이 정책을 충분히 소화해낼 수 있을 만큼 준비가 돼 있는지 스스로 자문해봐야 한다"며 "내년에는 자본시장에 좀 더 포커스를 맞춰, 정부 정책이 실효성 있게 진행될 수 있도록 스스로 준비해야 할 것 같다"고 말했다.

5일 열리는 자회사최고경영자추천위원회(자경위) 등 향후 계열사 최고경영자(CEO) 인사는 '질적 성장'에 키워드를 둘 계획이라고 밝혔다. 진 회장은 "1기 때 강조한 것이 단순 손익 중심(PL) 경영에서 밸런스 시트, 즉 재무구조를 튼튼히 하는 것이었다"며 "이번 자회사 인사도 질적 성장을 어떻게 이뤄낼지가 핵심"이라고 말했다.





