SK오션플랜트, 신임 사장에 강영규 전 사업운영총괄 선임

SK오션플랜트는 신임 사장으로 강영규(59) 전 사업운영총괄을 선임했다고 4일 밝혔다.

sK오션플랜트는 "조선·해양플랜트 및 에너지 프로젝트에 정통한 글로벌 조선산업 전문가인 강영규 사장이 선임됨에 따라 기존 해상풍력 중심이었던 사업 영역이 조선업 전방위로 확대될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

강영규 사장은 부산대학교 기계공학과를 졸업하고 현대중공업과 삼성중공업을 거치며 30여년간 조선·해양 산업에서 풍부한 실무 현장 경험을 쌓아온 전문가다.

지난 7월 SK오션플랜트에 합류한 강 신임 사장은 생산 전반과 마케팅, 프로젝트 관리를 책임지는 사업운영총괄을 맡아 5개월 간 해상풍력 하부구조물 제작 효율화와 호위함 등 특수선 건조 프로젝트 안정화에 주력했다.

강영규 SK오션플랜트 사장은 "그간 쌓아온 대형 조선·해양 프로젝트 경험과 SK오션플랜트의 해상풍력·플랜트·특수선 및 상선 건조 역량을 결합해 시너지를 이끌어 낼 것"이라며 "조선업 포트폴리오 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 통해 지속 가능한 성장을 이뤄 나가겠다"고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



